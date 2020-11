Nogometaši Hoffenheima osigurali su “europske proljeće” nakon što su u susretu 4. kola L skupine Europske lige na gostovanju pobijedili Slovan Liberec sa 2-0 i tako upisali četvrtu pobjedu. Pobjedu njemačkom sastavu donijeli su Baumgartner golom u 77. minuti, te naš Andrej Kramarić koji je u 89. minuti realizirao kazneni udarac.

Bio je drugi Kramarićev pogodak u posljednja dva susreta otkako se vratio na teren nakon što se oporavio od koronavirusa. Kramarićev pogodak pogledajte ovdje.

U drugom susretu iz ove skupine Crvena zvezda je na gostovanju pobijedila Gent sa 2-0 golovima Petrovića (1) i Milunovića (58).

🎯 – Andrej Kramaric🇭🇷 has scored 10 goals in 6 appearances (all competitions) for @tsghoffenheim in the 2020/21 season

vs Slovan Liberec⚽️

vs VfB Stuttgart⚽️

vs Eintracht Frankfurt⚽️

vs FC Bayern München⚽️⚽️

vs 1. FC Köln⚽️⚽️⚽️

vs Chemnitzer FC⚽️⚽️#LIBTSG #UEL

— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 26, 2020