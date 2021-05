VATRENI BIO NA PREGLEDU NAKON ŠTO JE OZLIJEDIO KOLJENO: Stigli su prvi nalazi, evo što su pokazali

Vatreni je izašao na travnjak kako bi odigrao drugo poluvrijeme, no i prije nego što je ono počelo odšetao je do klupe svoje momčadi i s bolnim izrazom na licu zatražio zamjenu

Vezni igrač ruskog CSKA i hrvatske reprezentacije Nikola Vlašić ozlijedio se u subotu u posljednjoj utakmici svojeg kluba.

VLAŠIĆ SE TEŽE OZLIJEDIO? Olić otkrio o čemu se točno radi; ‘Mislio je da će moći nastaviti utakmicu, ali…’

Vlašić je u utakmici s Ufom nakon prvog poluvremena izašao na travnjak kako bi započeo drugi dio no i prije no što je sudac označio znak za početak nastavka utakmice odšetao je do klupe svoje momčadi i s bolnim izrazom na licu zatražio zamjenu.

Stradalo koljeno

Trener CSKA, legendarni hrvatski nogometaš Ivica Olić, nakon utakmice je potvrdio da je riječ o problemu s koljenom.

“Mislio je da će moći nastaviti utakmicu, ali ipak nije mogao. Sutra će biti pregled, ali moguća je ozbiljnija ozljeda”, rekao je Olić.

Ohrabrujući rezultati

Dan kasnije, u nedjelju, o cijeloj situaciji su se oglasili iz Hrvatskog nogometnog saveza i napisali da je Vlašić obavio pregled magnetskom rezonancijom te da su prvi rezultati ohrabrujući i ne ukazuju da se radi o težoj ozlijedi koja bi Vatrenog na dulje vrijeme udaljila s travnjaka.

ℹ️ Nakon što je zbog boli u koljenu zamijenjen na poluvremenu subotnje ligaške utakmice, Nikola Vlašić je obavio pregled magnetskom rezonancijom, a prvi nalazi su ohrabrujući! 🤞 ➡️ https://t.co/BT86XwV7HG#Vatreni🔥 pic.twitter.com/2FHgjJlyDb — HNS (@HNS_CFF) May 2, 2021

“Nakon detaljne dijagnoze, bit će donesena odluka o najboljoj terapiji kako bi se Vlašić potpuno spreman vratio u natjecateljski pogon. Liječnička služba hrvatske reprezentacije u kontaktu je s Vlašićem i kolegama iz CSKA”, napisali su iz HNS-a.