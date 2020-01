U petak će osim vatrepolista u polufinalu zaigrati rukometaši i to 18 sati uz prijenos na RTL-u

Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobijedila je u četvrtfinalu Europskog prvenstva, koje se od 12. do 24. siječnja održava u Budimpešti selekciju Grčke s 14-11 (6-3, 4-3, 3-3,1-2).

Hrvatski vaterpolisti nastavili su s nizom plasmana u polufinale na velikim natjecanjima svladavši u Budimpešti Grčku te će se u petak sa Španjolcima boriti za europsko finale.

Problem je sve do sada bio što se nije znalo kad, 17.30 ili 19 sati. Naime, po rasporedu Mađarska i Crna Gora su prvo polufinale, ali je domaćin zatražio promjenu.

Stigla potvrda

Isto su napravili i s HRT-a. Kako su nam rekli oni su uputili molbu da se utakmice igra u 17.30 kako bi preklapanje s rukometom bilo što kraće. Malo potom stigla je i potvrda da je LEN prihvatio njihov zahtjev te da će Hrvati i Španjolci prvi u bazen uz prijenos na HTV-u 2.

Dan prije utakmice pred novinare je, inače, stao izbornik Ivica Tucak.

“Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. To je stvarno tako i čestitam dečkima i cijelom svom stožeru na ovom poslu. Vidite koliki se znaju okliznuti, velikani, sjajne momčadi poput svjetskog prvaka Italije ili europskog prvaka Srbije. Mi smo tu i još trajemo. Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće. Oni znaju igrati ove utakmice, a to su vam znate šokantne utakmice”, kazao je Tucak osvrnuvši se na idućeg suparnika.

“Nadam se i da ćemo i u petak pokazati još jedno desetak posto još bolju igru.”