VATERPOLISTI MLADOSTI NAKON DRAME IZBORILI FINALE KVALIFIKACIJA ZA LIGU PRVAKA: Bušlje heroj ‘žabaca’ u odlučujućoj utakmici

Mladost je na početku zadnje četvrtine imala veliku prednost, ali remi je izborila tek nakon dramatične završnice

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti izborili su plasman u finale kvalifikacijskog turnira za plasman u Ligu prvaka koji se održava u Siracusi.

U odlučujućem susretu skupine A2 Mladost je odigrala 18-18 protiv mađarskog Szolnokia što je “žapcima” bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta.

Dramatična završnica

Naime, uoči zadnjeg kola Mladost i Szolnoki su vodili u skupini sa po šest bodova, no Zagrepčani su za jedan pogodak imali bolju razliku pogodaka i bio im je dovoljan remi. Na koncu je nakon dramatične završnice završilo 18-18 premda je hrvatski sastav na početku zadnje četvrtvine imao +4 (16-12).

Mladost je bolje ušla u susret, povela je 3-1 i 4-2, no mađarski sastav je izjednačio na 4-4. Mladost je potom napravila, možda i ključnu seriju 6-1, pobjegavši na +5 (10-5). U trećoj četvrtini Mađari su smanjili na dva gola zaostatka, no do kraja te dionice Mladost je ipak pobjegla na 16-12.

U posljednjoj četvrtini Szolnoki je odigrao odlično i mađarski sastav je minutu prije kraja izjednačio na 17-17. Srećom, Andro Bušlje je 40 sekundi prije kraja zabio za 18-17, a do kraja je suparnik uspio tek izjednačiti.

Dvoboj s Ortigliom

Kod Mladosti najefikasniji su bili Konstantin Harkov s pet golova, Lovre Miloš i Mislav Vrlić sa po tri gola, dok su u suparničkim redovima najefikasniji bili Akos Konarik sa šest, te Adam Nagy sa četiri gola.

Mladost će u nedjeljnom finalu za plasman u Ligu prvaka igrati protiv pobjednika skupine A1, a to je talijanska Ortigia.

Remi Jadrana i Barcelone

U Siracusi je nastupio i splitski Jadran koji je u skupini A1 zauzeo treće mjesto nakon što je u susretu posljednjeg kola igrao 8-8 protiv španjolske Barcelone.

Anđelo Šetka postigao je tri pogotka za Jadran, Zvonimir Butić je dodao dva, a Jerko Marinić Kragić, Nikola Milardović i Antonio Dužvić po jedan, dok je trostruki strijelac za Barcelonu bio Victor Flores Fernandez.

Jadran i Barcelona natjecanje u skupini završili su sa po sedam osvojenih bodova, no Barcelona je završila kao druga zbog bolje razlike pogodaka.

Jadran će natjecanje u Europi nastaviti u Euro kupu.