VARAŽDIN PREKINUO NIZ OD ŠEST UZASTOPNIH PORAZA: Papadopoulos spasio Lokomotivu u zadnjoj minuti

U susretu 12. kola Prve HNL Lokomotiva i Varaždin su igrali 2-2 (1-1).

Varaždin je poveo golom Delića (6), vrlo brzo poravnao je Chajia (10), gosti su do novog vodstva stigli nakon velike pogreške domaćeg vratara Hendije (60-ag) koji je izravni udarac iz kuta Urate propustio kroz ruke te je lopta završila u mreži, a na konačnih 2-2 poravnalo je novo pojačanje domaćih Papadopoulos (89).

Lokomotiva – Varazdin 1-2, live. Very bad reaction of the home team goalkeeper Hendija

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) November 20, 2020