VAR STIGAO U HRVATSKI NOGOMET, STRUČNJACI DALI SVOJ SUD O NJEMU: ‘Suci trebaju shvatiti da su oni koji sude, ovo je neprihvatljivo…’

VAR je premijeru imao u prvom kolu drugog dijela sezone Prve hrvatske nogometne lige

U 20. kola, kojim je počeo proljetni dio 1. HNL prvi puta je u prvoligaškom nogometu primjenjena VAR tehnologija (video pomoć sucima), a upravo je ta novost bila glavna tema u novoj epizodi HRT-ove emisije Stadion u kojoj su gostovali bivši nogometaš Igor Cvitanović i sudački ekspert te bivši arbitar Mario Strahonja.

HAJDUK NAKON PROVJERE VAR-A DOBIO TRI PENALA: Splićani uvjerljivom pobjedom u Varaždinu otvorili HNL proljeće

VAR je najviše posla imao u utakmici Hajduka i Varaždina koju je sudio Tihomir Pejin i na kojoj se videotehnologija aktivirala četiri puta. Na njegovu intervenciju tri puta je dosuđen jedanaesterac i poništen je jedan pogodak.

‘Ne odmah zvati VAR…’

“Ma VAR je bio sjajan, no suci su trebali bolje odraditi. Kod prvog pogotka sudac je imao dobar kut i trebao je sam to dosuditi. Trebala je tada biti tiha provjera, a ne odmah zvati VAR. Bio je to prvi put i bio je pod stresom, ali činjenica je da se to dogodilo”, prokomentirao je Strahonja.

Zatim je prokomentirao dva jedanaesterca za Hajduk: “Igrači su u skoku i to je teška situacija, ali tu je opet previd glavnog suca. Suci trebaju shvatiti da oni sude, a VAR je samo pomoć i ovo što se dogodilo je neprihvatljivo. Nije trebalo biti ovoliko situacija”.

Cvitanović je oduševljen dolaskom videotehnologije.

“Sva sreća da je bio VAR jer tko zna što bi bilo da ga nije bilo”, poručio je.