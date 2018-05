VAHA SE VRATIO U SVOJ GRAD I ODRŽAO GOVOR KOJI DIRA RAVNO U SRCE: Dalić, Baka i uglednici nisu mogli zaustaviti pljesak

Posebno emotivan u svom obraćanju bio je i legendarni Vaha.

Legendarni bosanskohercegovački nogometaš i nekadašnji trener Dinama Vahid Halilhodžić vratio se nakon dugo vremena u Mostar, grad u kojem je stekao slavu i doživio neke od najljepših tzrentaka u karijeri. Razlog je bila dodjela nagrada Večernjakov pečat. Onu u kategoriji ‘osoba godine’ podijelila su je četvorica nogometnih stručnjaka rođenih u BiH. Uz Vahu to su hrvatski izbornik Zlatko Dalić te Mladen Krstajić i Vladimir Petković.

Izrazito emotivan u svom obraćanja publici bio je Halilhodžić.

“Poslije 21 godinu došao sam na Rondo (kvart u zapadnom dijelu grada). Imao sam razgovore s dotičnim gospodinom (Jozo Pavković, glavni urednik Večernjeg lista BiH,) kojeg poznajem, puno cijenim i zahvaljujem mu se na pozivu, veličanstvenoj organizaciji. Ali nisam se bojao ovoga sastanka s vama, nego sam se bojao… Tu sam nekad stanovao. Bez obzira na to što sam puno vezan uz ovaj grad”, govorio je vidno potreseni Vaha uz ogroman pljesak nazočnih.

Poruka političarima

“Ovo je moj grad i ne treba ga dijeliti. Sva tri naroda moraju pronaći dijalog. Da se nađe blagostanje, da se nađe način suživota jer ova civilizacija to i traži. Čitav svijet to traži. Bilo je ružnih stvari, ali trebamo graditi mostove prijateljstva, razumijevanja. Dajte ovoj mladosti mogućnosti da radi. Ima puno lijepih i pametnih ljudi u ovoj državi. Ima puno dobrih, talentiranih sportaša koji promoviraju ovu državu širom svijeta i mi smo ponosni i na ovaj grad i na ovu državu. Ne dozvolite da ponovimo ono što smo doživjeli prije nekoliko godina, da se to više nikad u povijesti i životu ne ponovi”, kazao je i nastavio.

“Sve ovo večeras što sam čuo… Jako sam ponosan što sam iz ovog grada, iz ove države i ja tu vidim dobru budućnost za daljnji suživot. A vama političarima – nađite taj kompromis jer je praštanje veličina jednog čovjeka, veličina jednog naroda i samo može biti jači u tom praštanju. Ja prvi opraštam iako neke stvari ne mogu zaboraviti. Nama je suđeno da živimo i radimo zajedno, da se veselimo. Da igramo nogomet, košarku … jer to čitav svijet od nas traži. Ispričavam se na ovom sentimentalnijem i malo težem govoru. Nisam navikao ovako govoriti, ali večeras sam jako ponosan i zadovoljan. Hvala vam lijepa”, završio je.