UŽIVO, LARISSA KALAUS ANALIZIRA IGRU KAUBOJA: ‘Kiks protiv Japana? Prva utakmica nije ključna zbog rezultata, nego jedne druge stvari’

Hrvatska reprezentacija u četvrtak protiv Bahreina otvara drugi krug

Dan nakon utakmice između Hrvatske i Katara na RTL je stigla hrvatska rukometna reprezentativka i brončana s posljednjeg Europskog prvenstva, Larissa Kalaus. U podcastu ‘Igrač više’ s Ivonom Hemen osvrnut će se i na nastup Kauboja u Egiptu.

“Mi smo možda pripremili Hrvatsku na euforiju koja kreće u siječnju. Ponosna sam na sve što smo postigle pa se nadam da ćemo i u budućnosti u 12. mjesecu pratiti cure, pa onda u prvom dečke”, kazala je na početku i osvrnula se na nastup rukometašica na Euru.

“Dečki definitivno mogu do kraja. Naravno svima je situacija s koronom teška i novi je format natjecanja. Vjerujem da mogu do kraja, ali treba doći prvo do četvrtfinala”, kazala je.

“Ta prva utakmica je zapravo ključna ne zbog rezultata nego faktor sigurnosti. Mislim da im je možda samopouzdanje bilo poljuljano nakon toga”, dodala je.

“Možda za te brze ekipe je 6-0 obrana bolje, alki ne treba da o tom raspravljati”, dodala je.

“Protiv Angole su mogli slaviti i 15 razlike, ali sve je povezano. Možda je prva utakmica donijela dodatnu nesigurnost. Protiv Katara su u ključnim trenucima povukli. Trener je radio odlične izmjene. Pogodio sa Šegom koji je preokrenuo rezultat”, pojasnila je te je posebno istaknula Martinovića.