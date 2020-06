UŽIVO, ŽESTOKE REAKCIJE NA VIJEST ĐOKOVIĆU: Tenisači traže njegovu ostavku; ‘Novak bi mogao osvojiti nagradu za idiota godine’

PRVA ĐOKOVIĆEVA REAKCIJA NAKON POZITIVNOG TESTA NA KORONU: ‘Sve smo ovo napravili samo s jednim ciljem’

TESTIRANA CIJELA ĐOKOVIĆEVA OBITELJ: Stigli nalazi djece i roditelja, njegova brat rastužio BiH

16.00 – Prema pisanju Sport Illustrateda, dio tenisača je zatražio Đokovićevu ostavku na mjestu predsjednika Savjeta ATP igrača jer se kao organizator Adria Toura ponio nemarno i neodgovorno nepoštujući liječničke preporuke.

15:37 – Ugledni novinari također su se obrušili na Đokovića. Joe Krishnan s Evening Standarda i Charles Watts s Goala bili su podosta žestoki.

“Ako je netko imao sumnje u socijalno distanciranje i njezinu važnost, Đoković, Ćorić i Dimitrov pozitivni su na koronavirus nakon samo nekoliko dana druženja s mnoštvom ljudi na Adria Touru u Hrvatskoj”, napisao je Krishnan.

Watts je bio puno žešći. “Novak Đoković mogao bi osvojiti nagradu za idiota godine”.

15:34 – Opet se javio Kyrgios. Objavio je video partija s Adria Toura i poručio: “Želim svima zaraženima brz oporavak, ali nemojte me ubuduće prozivati za ‘neodgovornost’ ili ‘glupost’, ovaj potez odnosi pobjedu”.

15:33 – Traži se njegova smjena s čela Vijeća tenisača.

14:53 – Oglasio se Nick Kyrgios.

14.52 – Đoković je četvrti zaraženi tenisač koji je sudjelovao na Adria Touru.

