ŽDRIJEB LIGE PRVAKA: Ronaldo protiv Messija, Broz i Perišić protiv Luke Modrića, Lovren će morati čuvati možda i najboljeg napadača svijeta

Skupina A – Bayern, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskva

Skupina B – Real Madrid, Šahtar, Inter, Borussia Monchengladbach

Skupina C – Porto, Manchester City, Olymiacos, Marseille

Skupina D – Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Skupina E – Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Skupina F – Zenit, Borussia Dortmund. Lazio, Club Brugge

Skupina G – Juventus, Barcelona, Dinamo Kijev, Fenencveroš

Skupina H – PSG, Manchester United, Leipzig, Istanbul Basaksehir

18:00 – Pogodite tko je proglašen za najboljeg napadača Lige prvaka protekle sezone. Lewandowski, naravno. Najbolja napadačica je Pernille Harder.

OFFICIAL: Robert Lewandowski is the 2019/20 UEFA Forward of the year 🏆 pic.twitter.com/dNXuQVkR71

17:50 – Kevin De Bruyne je proglašen za najboljeg veznjaka Lige prvaka, a najbolja vezna igračica protekle sezone bila je Dzsenifer Marozsán.

17:35 – Nagradu za najboljeg obrambenog igrača osvojio je Joshua Kimmich, a za najbolju obrambenu igračicu Wendie Renard.

17:25 – Kreće izvlačenje!

17:21 – Manuel Neuer i Sarah Bouhaddi proglašeni su za najbolje vratare protekle sezone Lige prvaka.

17:20 – Prije nego što krenemo, bit će dodijeljene nagrade za najboljeg igrača i igračicu, najboljeg golmana, obrambenog igrača, veznjaka i napadača. Nagrade će dobiti i treneri.

17:10 – Prije početka Aleskander Čeferin dodijelio je Didieru Drogbi takozvanu Predsjednikovu nagradu. A evo nam i Florenta Maloude, legende Chelseaja i Lyona koji će Drogbi očito asistirati u izvlačenju skupina.

17:00 – Počeo je ždrijeb, no najprije slijedi uvodni program prije nego se počnu izvlačiti kuglice s imenima klubova.

16:00 – Nakon što su u srijedu odigrane zadnje utakmice play-off Lige prvaka poznato je koji će sve klubovi igrati ove sezone u najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

Ligu prvaka izborila su 32 kluba i poznate su jakosne skupine, iz kojih će se u četvrtak ždrijebom formirati osam skupina, u kojima neće smjeti biti klubovi iz iste zemlje.

Pogled na jakosne skupine otkriva da nam ždrijeb može donijeti čak dvije “skupine smrti” i da bi već u prvom krugu mogli gledati neke spektakularne okršaje.

Tako bi u jednoj potencijalnoj “skupini smrti” mogli biti Bayern, Barcelona, Atalanta i Marseille, a u drugoj Real Madrid, Manchester City, Inter i Lokomotiv Moskva.

The draw for the 2020/21 @ChampionsLeague group stage will take place from 4pm BST on Thursday.

Here's all the details 👇

— Liverpool FC (@LFC) September 30, 2020