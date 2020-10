UŽIVO, ZADNJI DAN PRIJELAZNOG ROKA: PSG doveo bivšeg napadača Juvea, Brazilac se vraća u Bayern, Barca na korak do velikog posla

U ponedjeljak je zadnji dan prijelaznog roka u većini zemalja, dok se tržište u Hrvatskoj zatvara 18. listopada. Zbog toga je danas zadnja prilika najjačim klubovima da osiguraju željena pojačanja

UŽIVO

8.32 – Moise Kean je potpisao za PSG.

8:29 – Očekuje se da će depay danas potpisati za Barcelonu.

Memphis Depay will probably sign for Barcelona, Lyon admit https://t.co/0Qw0809lSd — standardsport (@standardsport) October 5, 2020

8.28 – I United je osigurao novo pojačanje.

Manchester United and Porto have reached an agreement for Alex Telles! Last details to be sorted on next few hours, then medicals and official announcement. Here we go soon! 🔴 #MUFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020

8:28 – Costa se vraća u Bayern.