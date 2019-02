HRVATSKI PRVAK PAO U ČEŠKOJ: Viktoria srušila Modre nakon velikog preokreta, Pernica s dva gola utišao Dinamove navijače

Uzvratni susret je 21. veljače na stadionu Maksimir

U prvom susretu 16-ine finala Europske lige Dinamo je u Plzenu izgubio od Viktorije sa 1-2, premda su ‘modri’ vodili na poluvremenu. Kao što se i očekivalo bila je ovo tvrda i čvrsta utakmica, a češki sastav je dokazao kako nije slučajno igrao Ligu prvaka ove sezone osvojivši treće mjesto u svojoj skupini.

Dinamo je poveo u 41. minuti sjajnim golom Dania Olma nakon odlične asistencije Brune Petkovića. Viktorija je izjednačila u 54. minuti golom Ludeka Pernice, a isti je igrač u 83. minuti preokrenuo rezultat.

Tučnjava s policijom

Nažalost, uoči, ali i za vrijeme utakmice došlo je do sukoba između BBB-a i češke policije. Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-tinjak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba. Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje. Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta.

Bila je to 13. europska utakmica ‘modrih’ ove sezone. Svoj europski put započeli su u 2. pretkolu Lige prvaka protiv Hapoel Beer Sheve (5-0, 2-2), potom su uslijedile dvije pobjede protiv Astane (2-0, 1-0), te play-off runda protiv Young Boysa (1-1, 1-2). Nakon ispadanja od Švicaraca, Dinamo je put nastavio u Europskoj ligi osvojivši prvo mjesto u skupini D ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta. U šest utakmica upisali su četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 11-3.

Povratak imena

Sudbina je htjela da Dinamo na Valentinovo igra svoju prvu utakmicu u Europi na proljeće nakon 49 godina, a upravo na današnji datum 14. veljače 2000. godine vraćeno je ime Dinamo. Tog je dana oko 5.000 navijača ispred stadiona Maksimir čekalo ‘plavi dim’. Na glasovanju su bila prisutna 44 člana Skupštine, a 43 ih je bilo za vraćanje imena Dinamo.

Večeras se ‘dan zaljubljenih’ nije pokazao tako sretnim premda je Dinamo ostvario rezultat koja ga ostavlja u igri za prolaz.

Dinamo je posljednji put dohvatio euro-proljeće u sezoni 1969/70. plasiravši se u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem je ispao od Schalkea. Dinamo je tada u 1. kolu izbacio Slovan iz Bratislave te Olympique Marseille, a potom izgubio obje utakmice od momčadi iz Gelsenkirchena (1-3, 0-1). Kao što se i očekivalo bila je ovo tvrda i čvrsta utakmica, a češki sastav je dokazao kako nije slučajno igrao Ligu prvaka ove sezone osvojivši treće mjesto u svojoj skupini.

Dobro krenuli

Dinamo je kreno dobro. Modri su ušli u utakmicu angažiranije i ambicioznije, no Viktorija je nakon 15 minuta počela rasti i domaćin je u 18. minuti imao prvu priliku, no Beaugel je pucao glavom pored gola. Uzvratio je Dinamo u 21. minuti, ali je Petković iz izgledne situacije pucao preko gola.

Nešto bolju igru Dinamo je okrunio golom u 41. minuti. Petković je sjajnom asistencijom izbacio ‘pola češke obrane’ gurnuvši Olma u odličnu priliku, a mladi Španjolac je fantastičnim udarcem prebacio Kozačika.

Ključna izmjena

Češki strateg Pavel Vrba je na otvaranju drugog dijela napravio jednu izmjenu, u igru je ušao Prochazka i domaćin je zaigrao daleko bolje. U 54. minuti Viktorija je izjednačila golom Ludeka Pernica nakon ubačaja Jeana-Davida Beaugela. Francuski napadač se u 76. minuti i sam mogao upisati među strijelce, ali je glavom ponovo pucao preko gola.

U 78. minuti zaprijetio je i Horava, ali je slabo pucao. U 80. minuti je napokon zaprijetio i Dinamo, Petković je pucao s ruba kaznenog prostora, ali je češki vratar obranio. Nažalost, tri minute kasnije Pernica je nakon ubačaja iz kornera ugurao i drugi gol za češki sastav.

Dinamu je do sada dva puta prolazio u Europi češke klubove, a jednom je ispao. Prošli su prašku Spartu u 1. kolu Kupa UEFA 2008. godine, te Rudu Hvezde iz Brna u četvrtfinalu Kupa kupova 1960. godine, dok je ispao od Dukle iz Praga u Kupu prvaka 1958.

Viktoria Plzen – Dinamo Zagreb 2-1

Viktoria: Kozačik – Havel, Pernica, Hubnik, Kovarik – Horava, Hrošovsky – Ekpai, Čermak, Kayamba – Beaguel. Klupa: Hruška, Prochazka, Petržela, Reznik, Chory, Bakoš, Kepi

Dinamo: Livaković – Stojanović, Theopile- Catherine, Dilaver, Leovac – Gojak, Ademi, Olmo – Šitum, Oršić, Petković. Klupa: Zagorac, Majer, Rrahmani, Atiemwen, Moro, Perić, Andrić

Kraj

83′ GOOL Pernica je bio najviši u skoku nakon ubačaja iz kornera te je glavom poslao loptu u mrežu.

80′ Petković je lijepom tukao s 20-ak metara, Kozačik je dobro reagirao i skinuo njegov pokušaj.

79′ Horava je tukao s 15 metara, Livaković je to lako uhvatio.

76′ Atiemwen je ušao umjesto Oršića.

76′ Beauguel je tukao glavom nakon ubačaja iz kornera, lopt aje završila izbad gola.

74′ Moro je poslao loptu u šesnaesterac, ali jeKozačik dobro reagirao.

68′ Oršić je tukao s vrha kaznenog prostara, srećom po domaćine lopta je od bloka završila u korneru.

66′ Velika borba vodi se na travnjaku. Doosan Arene. Stvaraju obje momčadi poluprilike, ali za sada nema ozbiljnijih pokušaja.

64′ Moro je ušao umjesto Šituma.

59′ Oršić je tukao snažno s 20-ak metara, lopta je prošla malo pokraj gola.

54′ GOOL Pernica je ispratio centaršut s lijeve strane, izbio je sam ispred Livakovića i udarcem iz prve ga matirao.

51′ Olmo je ubacio iz prekida, ali je prvi do lopte stigao vratar Kozačik.

46′ Prochazka je ušao umjesto Čermaka.

46′ Utakmica se nastavila.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

45′ Tribinama odzvanja pjesma navijača Dinama.

41′ GOOL Petković je sjajno primio loptu leđima okrenut prema golu i fantastično je ubacio za Olma, koji se sjurio u 16-erac i odličnim udarcem prebacio ju preko vratara.

36′ Petković je tuako iz izgledne prilike nakon što je prizemnu loptu u kazneni prostor poslao Stojanović,. No, na kraju je opasnost očistio Hubnik.

34′ Kayamba je tukao s vrha 16-erca, ali lopta se odbila od bloka pa Livaković nije imao posla.

32′ Još uvijek nema udarca u okvir gola. Domaćini imaju 58% vremena loptu u svojim nogama.

28′ Hrošovsky je ubacio iz prekida. Livaković je boksao.

26′ Oršić je opasno ubacio u peterac, obrana je u zadnji trebn očistila ispred Petkovića.

21′ Petković je tukao s dvadesetak metara preko gola.

22' Pucao je silovito Petković s nekih 18 metara, lopta odlazi preko gola. Šteta… #DZG #UEL — GNK Dinamo (@gnkdinamo) February 14, 2019

20′ Kayamba je ispremiješao obranu i te je tukao, ali se lopta odbila od bloka um korner. Beauguel je nakon toga tukao glaovm pored gola.

13′ Bude se i domaćini. Hrosovskyjev šut zavrio je u bloku,

11′ Oršić je tukao iz slobodnjaka s velike udaljenosti. Bio je to loš udarac i lopta je zvršila daleko od gola.

8′ Dinamo je puno bolji. Pristišću od prve minute. Igra se većinom u polovici domaćina.

5′ Petković se sjurio u šesnaesterac, tukao je lijevom nogom, ali je ona završila daleko do gola.

4′ Još nije bilo opasnih situacija. Stadionom odjekuje pjesma BBB-a.

1′ Počela je utakmica.

20:31 – Današnji datum ima još jednu simboliku – 14.2.2000. vraćeno je ime Dinamo.

19:41 – Stigli su sastavi. Bjelica je od prve minute u vatru gurnuo Šituma, a očekivalo se da će umjesto njega zaigrati Moro.