UŽIVO, VIKTORIA – DINAMO 0-1: Ludnica u Češkoj, Olmo probio domaćine i bacio Dinamove navijače u trans

View this post on Instagram

Odbrojavamo ⚽️😎💪 pišemo povijest… nakon 49 godina 🌺🌷💙😊🙏 TV prijenos utakmice od 21h gledajte na programu Arena Sport 3! HT će omogućiti praćenje emisije i onima koji nisu korisnici MAXtv-a, prenosit će je na stranicama tportala te na YouTube kanalu! 🙌🙏👌😁 📷 Pixsell/Igor Kralj #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football #uel