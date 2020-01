UŽIVO, VATERPOLISTI HRVATSKE I ŠPANJOLSKE U POLUFINALU EURA: Barakude protiv starih znanaca love svoje četvrto finale

Nakon što su pobijedili Grčku u četvrtfinalu, u petak Barakude igraju polufinale protiv Španjolske, a tekstualni prijenos UŽIVO pratite na Net.hr-u

UŽIVO

Europsko prvenstvo u vaterpolu, polufinale

Hrvatska – Španjolska 0:0

Hrvatsku reprezentaciju u vaterpolu u petak od 17.30 očekuje polufinalna utakmica na Europskom prvenstvu u kojoj će joj protivnik biti Španjolska.

Hrvatski vaterpolisti su u četvrtfinalu pobijedili Grčku s 14-11 i za ulazak u finale u petak će se boriti protiv Španjolske, dok se u drugom polufinalu sastaju Crna Gora i Mađarska.

Croatia beats Greece to reach semi-final at European Water Polo Champs – Croatia Week https://t.co/5HFVD5bf7x — Greece news feed (@HellasNewsFeed) January 22, 2020

“Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. To je stvarno tako i čestitam dečkima i cijelom svom stožeru na ovom poslu. Vidite koliki se znaju okliznuti, velikani, sjajne momčadi poput svjetskog prvaka Italije ili europskog prvaka Srbije. Mi smo tu i još trajemo. Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće. Oni znaju igrati ove utakmice, a to su vam znate šokantne utakmice,” kazao je Tucak osvrnuvši se na idućeg suparnika.

“Nadam se i da ćemo i u petak pokazati još jedno desetak posto još bolju igru.”

‘Nitko nas ne može dobiti kad igramo na najvišoj razini’

Loren Fatović je naglasio kako je najvažnije kako igra Hrvatska.

“Najvažniji smo mi i kako mi igramo i kada gledamo sebe. Tada smo najbolji i to smo pokazali od početka do kraja, dominirali cijelu utakmicu i dominirali od prve minute. To isto će vrijediti za polufinale i finale. Mislim da imamo najveću kvalitetu kada odigramo na najvišoj razini. Tada nas nitko ne može dobit,” kazao je Fatović osvrnuvši se polufinalu.

“Španjolci su nam ostali nešto malo dužni od prošle godine, ali to je prošlost. U to se ne vraćamo. Mi smo došli ovdje pobijediti svaku utakmicu i tako nastupamo. Mislim da smo kvalitetniji i ako igramo vrhunski, teško nas mogu dobiti.”

Barakude bolje od Kauboja

U petak će utakmicu polufinala na Euru igrati i hrvatska rukometna reprezentacija, za obje reprezentacije to će biti deveto polufinale u 14. nastupa na europskim prvenstvima, a vaterpolisti su do sada bili uspješniji.

“Barakude” su tri puta stigle do finala, a jednom i osvojile europski tron 2010. u Hrvatskoj, dok su “Kauboji” dva puta preskočili polufinale, ali i oba put zapeli u finalu, 2008. i 2010. Prvo smo u Norveškoj 2008. u finalu izgubili od Danske (20-24), a dvije godine na prvenstvu u Austriji i od Francuske (21-25).

Prijenos Kauboja na RTL-u

Vaterpolisti su na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima osvojili ukupno 14 medalja pri čemu zlata na sva tri velika natjecanja. Olimpijsko zlato osvojili su 2012. u Londonu, sa SP-a imaju dva zlata osvojena 2017. (Budimpešta) i 2007. (Melbourne), dok su europsko zlato osvojili prije 10 godina.

Polufinalnu utakmicu na Euru u vaterpolu pratite od 17.30 na HRT2, a rukometaš pratite od 18 sati u izravnom prijenosu na RTL televiziji i RTLplayu te na portalu Net.hr. Ne propustite ni emisiju Vrijeme je za rukomet uoči i nakon utakmice na RTL televiziji i na RTLplayu. Dok vaterpolsku poslasticu možete gledati na HRT-ovu Drugom programu.