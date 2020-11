UŽIVO OD 20:45

5. kolo Lige nacija

Švedska: Olsen; Lindelof, Danielson, Benglsson, Lustig – Olsson, Ekdal, Forsberg, S. Larsson – Berg, Kuluševski

Hrvatska: Livaković; Pongračić, Ćaleta-Car, Barišić, Uremović – Kovačić, Modrić, Vlašić – Brekalo, Perišić, Budimir

60′ Podsjetimo, poraz u Švedskoj, koji se svakom sekundom čini sve izglednijim nam komplicira stvari. Ako Hrvatska izgubi minimalnom razlikom rezultatima, npr. 3:2 ili 4:3, onda smo mi u prednosti u skupini jer se gleda međusobni omjer. Uglavnom, u slučaju našeg poraza protiv Švedske lomit će se situacija u skupini u posljednjem kolu.

55′ Vatreni u nastavku imaju puno veći posjed lopte od Šveđana, ali malo im to znači kada ne uspijevaju stvoriti ozbiljniju šansu.

51′ Hrvatska je odlučno klrenula u nastavak i pokušava svim silama smanjiti svoj zaostatak, a Šveđani se disciplinirano brane. Perišić pokušava po boku, ali nema opasnije šanse pred golom domaćina.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme, izbornici nisu mijenjali pod pauzom tako da obje momčadi u nastavak ulaze s istim igračima.

🇸🇪🇭🇷

⏸️ The teams take a break, with the hosts having a two-goal advantage.#NationsLeague #SWECRO #Vatreni🔥 pic.twitter.com/7QXRSPsaIF

— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2020