UŽIVO, DINAMO PROPUSTIO DVIJE VELIKE PRILIKE: Hajrović umalo iznenadio Leticu na početku, Gavranović neprecizan

U nedjelju od 17 sati igra se najveći derbi prvenstva Hrvatske između Hajduka i Dinama. Trenutna bodovna prednost zagrebačke momčadi iznosi pet bodova, a Bili bi eventualnom pobjedom itekako zakomplicirali prvenstvo

HAJDUK – DINAMO 0-0

Hajduk: Letica – Juranović, Nižić, Lopez, Fomitschow – Bašić, Radošević – Said, Caktaš, Gyurcso – Futacs

Dinamo: Livaković – Stojanović, Rrahmani, Benković, Sosa – Ademi, Doumbia – Soudani, Ćorić, Hajrović – Gavranović

10′ – Nova velika prilika za Dinamo! Gavranović je sjajno kombinirao sa Soudanijem te je nakon driblinga izašao sam ispred Letice, ali promašio je cijeli gol.

7′ – Soudani je izborio jedan prekršaj na desnoj strani terena, a loptu je namjestio Hajrović i kada su svi očekivali ubačaj on je opalio po golu. Letica je krajnjim naporima izbacio loptu u korner.

3′ – Igrači obje momčadi ne žele pretjerano riskirati i povlače se iza lopte.

1′ – Počela je utakmica na Poljudu!

16:57 – Glavni sudac utakmice je Mario Zebec.

16:55 – Utakmicu su došli gledati i brojni bivši nogometaši te su tako na tribini Slaven Bilić, Darijo Srna, Robert Jarni…

16:50 – Atmosfera na Poljudu je potpuno uzavrela. Stadion je pun uoči 83. derbija te je više od 30,000 navijača došlo bodriti svoje momčadi.

“Apeliramo na sve navijače Hajduka koji danas idu na tribinu Sjever da dođu sat vremena ranije radi koreografije. Koreografija je najzahtjevnija do sada i iznimno je važno ući što ranije na stadion. Molimo vas da pažljivo slušate upute s razglasa i da zajedno napravimo korak naprijed u izvedbi koreografija”, pozvala je Torcida na današnji derbi i najavila spektakl na tribinama.

Derbiji između Hajduka i Dinama oduvijek su nešto posebno, ali morali smo kopati daleko u prošlost da pronađemo kada je posljednji put ta utakmica imala ovako veliku važnost. Pobjeda Hajduka približila bi ih na samo dva boda od vodećeg Dinamai maksimalno zakomplicirala prvenstvo za koje su mnogi smatrali da je bilo riješeno nakon jesenskog dijela.

Posljednji put derbi se ovako žarko u Splitu iščekivao u veljači 2009. godine kada je Dinamo došao na Poljud s bodom prednosti. Hajduk je dugo bio živ u šampionskoj utrci, a u toj je utakmici pobijedio 2-0. Na koncu, titula je ipak otišla na Maksimir, ali tu utakmicu Torcida pamti.

Oba trenera najavljuju pobjedu

“Tražit ćemo pobjedu, igrat ćemo našu igru. Imamo ambiciju i želju doći do sva tri boda. Prije par mjeseci je bila komfornija situacija s bodovima, istopila se ta velika prednost. Ali šest kola prije kraja vodeći smo i imamo i dalje tih pet bodova prednosti. S te pozicije možemo biti optimisti i očekivati do kraja prvo mjesto”, najavio je Nikola Jurčević.

“Treba biti stabilan, veliki broj utakmica se odlučuje u detaljima gdje je koncentracija važna, ali i kroz taktički i kondicijski aspekt, gdje smo po svim pokazateljima u dobrom stanju. Moramo raditi na onome što smo pripremili, presing na loptu, pritisak na zadnju liniju, brza tranzicija, kvalitetan posjed kroz pozicijsku igru… Na tome radimo, i vjerujem da ćemo pokazati u nedjelju na derbiju”, rekao je trener Hajduka Željko Kopić u najavi utakmice.

Utakmicu je najavio i bivši vratar Vatrenih i Dinama, Dražen Ladić:

“Nije važno u kojem trenutku dođeš do željenog rezultata nego da do njega dođeš. U ovom trenutku atmosfera oko Dinama nije sjajna i plavima je to dijelom otegotna okolnost, ali kad istrčite pred onaj auditorij na Poljudu , pojave se svi preduvjeti da daš sve od sebe”, rekao je za Goal.