UŽIVO, SPEKTAKULARNA UTAKMICA LP-A NA ANFIELDU: Napadački moćni Liverpool dočekuje Romu, Di Francesco sačuvao ključne igrače

Nogometaši Liverpoola i Rome od 20:45 sati igraju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka na Anfieldu

Tekstulani prijenos pratite uživo na našem portalu…

UŽIVO

LIVERPOOL – ROMA 0-0

Liverpool je u četvrtfinalu uvjerljivo izbacio Manchester City, a Roma je šokirala Barcelonu plasiravši se u polufinale nakon velike pobjede od 3:0 kod kuće čime je nadoknadila zaostatak od 1:4 s Nou Campa.

“Nisam siguran kakav je bio Dejanov start ovdje, ali napravio je neke pogreške. Ljudi to pamte pa govore: ‘Oh, opet Lovren!’. Dugo sam u ovom poslu. Da mi netko kaže, hajde, imaš priliku napraviti savršenog stopera, pronašli smo način kako ga složiti. To bi bio on. Jak je, brz je, igra objema nogama, glavom igra kao ‘lud’, skače kroz krov. On je sve što vam treba”, rekao je Jürgen Klopp u najavi utakmice o hrvatskom stoperu.

Njemački strategna klupi Redsa neće moći računati na Matipa, Lallanu i Cana, a evo kako su u Liverpoolu najavili utakmicu:

U prvenstvu je Roma u prošlom kolu došla do uvjeljive pobjede od 3-0 protiv SPAL Ferrare, a trener Eusebio Di Francesco uspio je odmoriti neke od glavnih igrača poput Edina Džeke i Danielea De Rossija koji bi trebali biti svježi za večerašnji dvoboj.