SP U VATERPOLU, HRVATSKA – MAĐARSKA 10:7: Fenomenalni Joković donio Barakudama sedmo uzastopno odličje na Svjetskim prvenstvima

Barakude su osvojile sedmo uzastopno odličje na Svjetskim prvenstvima

Hrvatski vaterpolisti osvojili su brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu, oni su u susretu za treće mjesto svladali Mađare sa 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2).

Sjajnu utakmicu odigrao je Maro Joković koji je postigao čak šest pogodaka za Hrvatsku, dok su po jedan gol postigli Luka Lončar, Lovre Miloš, Anđelo Šetka i Hrvoje Benić, dok su kod Mađarske po dva gola postigli Krizstian Manhercz i Balazs Harai, a po jedan su dodali Daniel Angyal, Gergo Zalanki i Marton Vamos.

Maro Joković ugradio je čak šest pogodaka u sedmo uzastopno odličje Barakuda na svjetskim prvenstvima! https://t.co/2EaI1acLBV — HRT Sport (@HRTsport) July 27, 2019

Tijekom čitavog dvoboja Hrvatska je bila samo jednom u rezultatskom minusu i to na samom početku kada je Harai iskoristio igrača više za vodstvo Mađarske od 2-1. No, do kraja prve četvrtine su Lončar i Joković uspjeli preokrenuti rezultat. Iako je Hrvatska nakon uvodnih osam minuta imala vodstvo od 2-1, stjecao se dojam kako ta prednost nije dovoljno izražena s obzirom da su naši igrači imali čak šest situacija s igračem više, a Mađari samo tri.

Odluka u završnici

U drugoj četvrtini Mađari su uspijevali izjednačavati na 2-2 i 3-3 preko Vamosa i Manhercza, no Hrvatsku su u prednosti držali Joković i Miloš. Imala je Hrvatska nekoliko izglednih prilika za odlazak na dva gola prednosti još u tom periodu igre, no nije ih iskoristila, ali jest u prvoj minuti trećeg dijela kada je Joković iskoristio peterac nakon prekršaja na Vrliću. Kod rezultata 5-4 Lončar je promašio dva “zicera” kojima je mogao odvesti Hrvatsku na veću razliku, pa je Mađarska držala rezultatski priključak sve do kraja treće četvrtine kada je rezultat glasio 6-5 za Hrvatsku.

Ipak, u posljednjih osam minuta zablistao je Joković, on je s dva uzastopna gola prvo odveo Hrvatsku do 8-5 pet minuta prije kraja susreta. Mađarska se niti tada nije predala već je s dva uzastopna gola s igračem više u bazenu preko Haraija i Zalankija stigla na 8-7 nešto više od tri minute prije kraja. Tada je na scenu ponovno stupio Joković i fantastičnim udarcem s velike udaljenosti pogodio za 9-7. Konačni rezultat postavio je Benić nešto više od minute prije kraja, a zanimljivo je kako je taj pogodak bio jedini na utakmici koji je postignut s istim brojem igrača u bazenu. Svi prethodni su padali ili u situacijama s igračem više ili iz peteraca.

Niz traje već 12 godina

Hrvatska je tako produžila niz osvajanja medalja na SP-ima na sedam. Niz je počeo još 2007. u Melbourneu osvajanjem zlata, uslijedile su bronce 2009. (Rim), 2011. (Šangaj) i 2013. (Barcelona), srebro 2015. u Kazanu i zlato 2017. u Budimpešti.

U finalu će igrati Španjolska i Italija.

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, utakmica za treće mjesto

Hrvatska – Mađarska 10:7

4. četvrtina

8′ Gotova je utakmica, Hrvatska je osvojila broncu!

6′ Bijač je imao važnu obranu, a odmah potom Benić postiže gol za plus tri!

5′ GOL Fenomenalni Maro Joković opet zabija! Postigao je šesti pogodak za 9:7.

4′ GOL Novi pogodak Mađara, u samu završnicu Hrvatska ulazi samo s jednim pogotkom prednosti.

3′ GOL Mađarska je brzo zabila i vratila se na minus dva.

3′ GOL Kako igra Joković! Sada je Barakude odveo na tri gola prednosti.

2′ GOL Joković je postigao četvrti pogodak za vodstvo od dva gola.

1′ Počela je posljednja četvrtina. Mađari su imali prvi napad i nisu ga iskoristili.

3. četvrtina

8′ Kraj treće četvrtine.

7′ Hrvatska nije iskoristila priliku, ali Mađari jesu i vraćaju se na samo gol zaostatka.

6′ Mađari promašuju i Hrvatska ima veliku priliku.

6′ GOL Hrvatska ponovno ide na plus dva. Šetka je strijelac.

5′ Promašaj Garcije, Mađari imaju napad.

4′ Ni jedni ni drugi nisu efikasni, ali obrane solidno funkcioniraju.

3′ Lončar je sada imao veliku priliku, ali nije uspio.

2′ Odmah u sljedećem napadu Mađari smanjuju.

2′ GOL Joković je precizan i barakude imaju dva gola prednosti.

1′ Varga puca, a Bijač brani. U sljedećem napadu Hrvatska je izborila peterac.

1′ Krenula je treća četvrtina, Mađari imaju prvi napad.

2. četvrtina

8′ Kraj druge četvrtine.

7′ Sada je Barakude spasil vratnica koja je zaustavil lob Varge.

6′ GOL Igra se sad pogodak za pogodak. Miloš je vratio vodstvo Hrvatskoj.

5′ GOL Mađarska još jednom izjednačuje. Sada ne iz igre, već iz peterca.

4′ GOL Fenomenalan gol Jokovića i Hrvatska ponovno vodi.

3′ GOL Mađarska je izjednačila golom Vamosa.

2′ Hrvatska se sada malo muči. Barakude griješe u napadu, ali na sreću obrana dobro funkcionira.

1′ Mađari su imali napad i nisu ga iskoristili.

1. četvrtina

8′ Kraj prve četvrtine.

GOL 5′ Barakude su povele! Pogodak je postigao Joković.

4′ Ništa od toga, hrvatski vaterpolisti nisu iskoristili nastup.

4′ Fenomenalna obrana Bijača, Hrvatska ima priliku za vodstvo.

3′ GOL Lončar je izjednačio.

3′ GOL Mađarska je iskoristila igrača više i povela.

2′ Bušlje je postigao pogodak, ali nije priznat. Isteklo je vrijeme za napad.

1′ Počela je utakmica. Mađarska je imala prvi napad, ali Barakude su se obranile.

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske u subotu će odigrati utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji i pokušati nastaviti niz osvajanja medalja na Svjetskim prvenstvima.

Protivnik Barakudama bit će reprezentacija Mađarske, ekipa koju je Hrvatska pobijedila u finalu prošlog SP-a u Budimpešti i osvojila zlato.

Hrvatska je u polufinalu izgubila od Španjolske 5:6, a Mađarska je poražena od Italije.

Kapetan reprezentacije Andro Bušlje istaknuo je važnost osvajanja bronce.

Fenomenalan niz Barakuda

“Mi smo danas odigrali najlošiju utakmicu na ovom turniru i to onda kada je najviše trebalo. Nažalost, nismo uzeli ‘vizu’ za Tokio, to ćemo morati učiniti na nekom od kvalifikacijskih turnira, ali sada se moramo okrenuti utakmici za broncu i tu pobijediti jer svaka medalja na velikom natjecanju je uspjeh”, rekao je.

Hrvatska će protiv Mađarske pokušati produljiti niz osvajanja medalja na svjetskim prvenstava na sedam. Niz je počeo zlatom u Melbourneu 2007., uslijedile su tri bronce 2009. u Rimu, 2011. u Šangaju i 2013. u Barceloni, srebro 2015. u Kazanu i zlato 2017. u Budimpešti.