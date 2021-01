UŽIVO, IGRA SE PRAVI TRILER U FINALU SVJETSKOG PRVENSTVA: Danska i Švedska vode rovosku bitku za Zlato, ovo bi moglo i u produžetke

Danas u finalu 27. Svjetskog prvenstva igraju Danska i Švedska, a tekstni prijenos možete pratiti uživo na net.hr-u

Nakon 19 dana odličnih rukometnih utakmica u Egiptu, Svjetsko prvenstvo dolazi do samoga kraja, i to utakmicom za zlatnu medalju za koju će se boriti Danska i Švedska. U ovom Skandinavskom okršaju svi daju prednost Svjetskom prvaku iz 2019. godine Danskoj, no hoće li ponovno zasjesti na tron ili će ih Švedska iznenaditi, provjerite od 17:30 uz tekstualni prijenos na Net.hr-u.

UŽIVO

FINALE SVJETSKOG PRVENSTVA, EGIPAT, 31. SIJEČNJA, 17:30

DANSKA – ŠVEDSKA 13:13

Sastavi:

DANSKA: N. Landin – M. Landin, Svan Hansen – Saugstrup – M. Hansen, Olsen, Gidsel

ŠVEDSKA: Palicka – Wanne, D. Petersson – Darj – Carlsbogard, Gottfridsson, Lagergren

UŽIVO

30′ Kraj prvog poluvremena.

29′ Nielsen zabija za izjednačenje Danske, a Šveđani nisu iskoristili zadnjih nekoliko sekundi prvoga djela za vodstvo.

28′ Danska zabija na prazan gol preko cijelog terena.

27′ Švedska igra bez dva igrača i Danska pokušava zabiti u dobrim okolnostima, ali samo pored gola. Ostaje 11:13 za Švedsku.

26′ Danci zabijaju s krila i smanjuju Švedsko vodstvo, ali odmah slijedi odgovor Švedske te se drže na +2.

25′ Pettersson zabija za +2 Švedske, prvo njihovo veće vodstvo na ovoj utakmici.

25′ Hansen protiv Palicke na 7 metara, ali Palicka sjajno brani i drži Švedsku na +1 i dalje.

24′ Šveđani poveli nakon pogreške Danske i brze kontre.

23′ Pellas ponovno izvodi sedmerac, ali Landin ne može ništa i Šveđani ponovno izjednačuju.

22′ Nielsen ponovno zabija za +1 Danske.

21′ Izboren je sedemerac za Švedsku i Pellas zabija za novo izjednačenje.

20′ Nielsen pogađa s crte za novo vodstvo Danske.

18′ Lijep pogodak s krila zabija D. Petersson i time Šveđani izjednačuju za 8:8.

17′ Danska igra bez vratara, a Šveđani kradu loptu i zabijaju na prazan gol.

16′ Danci su pronašli rupu u obrani Šveđana i zabijaju s crte za vodstvo od +2.

14′ Andersson zabija za novo vodstvo Danske.

13′ Šveđani nemaju ideje u napadu pa pod pritiskom označenog pasiva idu na šut, ali bezuspješno.

11′ Hansen drži Dansku u igri i zabija za novih +1, ali Švedska lijepom akcijom s krila uzvraća za 6:6.

10′ Gottfridsson pogađa s 9 metara za izjednačenje.

8′ Švedska je odlično postavila napad, ali sjajni Landin brani i drži prednost Danskoj od +1.

7′ Danska je ukrala Švedskoj lopti i u kontri Mollgard zabija za prvo vodstvo na utakmici, 5:4.

6′ Polukontra Švedske na nepostavljenu obranu i novi pogodak za 3:4, ali slijedi brza kontra Danske za izjednačenje 4:4.

4′ Sandel zabija za Švedsku, a Hansen na drugoj strani zabija za novo izjednačenje 3:3.

2′ Švedska zabija gol na nepostavljenu obranu Danske za 1:2, ali Danska odmah uzvraća i zabija za 2:2.

1′ Prvi napad za Švedsku i ujedno i prvi pogodak koji zabija Wanne. Odmah slijedi uzvrat na drugoj strani i Danska zabija za izjednačenje od 1:1.

1′ Počela je utakmica.