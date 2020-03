UŽIVO, ŠIRI SE ZARAZA, OSAM IGRAČA WEST HAMA POZITIVNO NA COVID-19: ‘Dovoljno je jedno rukovanje, jedan kašalj da se zarazimo’

Pandemija koronavirusa zaustavila je i sport. Najteža kriza od drugog svjetskog rata za čovječanstvo nanijela je veliku štetu sportskim ligama i sportu kao takvom. Otkazala su se brojna prvenstva i natjecanja diljem svijeta, Euro u nogometu i Olimpijske igre odgodile su se za 2021., uvode sve strože mjere zaštite od pandemije COVID-19 diljem svijeta

UŽIVO:

15.36 – Nogometni klub Hajduk i Humanitarni klub navijača “Bilo srce” pokrenuli su akciju “Dišimo kao jedno” radi opremanja intenzivne njege Zavoda za ortopediju i traumatologiju Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split, priopćeno je u subotu iz tog kluba.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE

‘Cilj je da naš doprinos bude samo početak široke javne akcije’

“Cilj je da naš doprinos bude samo početak široke javne akcije kojom ćemo osigurati dovoljno sredstava kako bi barem malo pomogli KBC Split u misiji da svaki građanin dobije najbolju zdravstvenu skrb u borbi s koronavirusom”, navodi se u priopćenju.

Kako je istaknuto, HNK Hajduk, njegovi prvotimci i klupski zaposlenici već su prikupili sredstva potrebna za kupnju dva sterilizatora koja su u ovom trenutku najnužnija djelatnicima splitske bolnice. Prvotna namjera bila je prikupiti sredstva za kupnju respiratora, no zbog dužine roka isporuke, u dogovoru s Upravom KBC-a, odustalo se od te ideje.

‘Višak sredstava od kupnje uređaja za sterilizaciju donirat ćemo za drugi dio akcije’

“Višak sredstava od kupnje uređaja za sterilizaciju donirat ćemo za drugi dio akcije u koju pozivamo sve naše navijače, veterane, sponzore i sve ljude širokog srca, a koji su u mogućnosti, da se uključe u prikupljanje sredstava potrebnih za opremanje intenzivne njege poput krevea, monitora, pumpie, sukcija i sva ostala oprema nužna za funkcioniranje u ovim najtežim trenucima”, objašnjeno je.

14.59 – Predsjednik Organizacijskog odbora Ljetnih OI u Tokiju Yoshira Mori izjavio je da bi najbolji termin za održavanje odgođenih Igara bio između lipnja i rujna sljedeće godine, prenijela je u subotu japanska agencija Kyodo News.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE

‘Mislim da moramo razmišljati baš o tom razdoblju’

“Mislim da moramo razmišljati baš o tom razdoblju. Nadam se da ćemo već u sljedećem tjednu dobiti odgovarajuće rješenje”, dodao je Mori.

Kyodo News donosi informaciju da će Međunarodni olimpijski odbor (MOO) odluku o novom terminu donijeti u sljedeća tri tjedna. Potraga za najpogodnijim datumima održavanja Olimpijskih i Paraolimpijskih igara nije nimalo laka, jer je za 2021. predviđeno održavanje mnogobrojnih velikih natjecanja, svjetskih i kontinentalnih prvenstava po pojedinačnim sportovima, a zbog pandemije bolesti COVID-19 istu sudbinu kao i OI u Tokiju doživio je nogometni EURO koji je odgođen za ljeto sljedeće godine, a predloženi termin održavanja je od 11. lipnja do 11. srpnja.

Veliki izazov za MOO

Osim usklađivanja međunarodnog kalendara natjecanja, veliki izazov za MOO je naći termin koji će odgovarati i televizijskim kućama koje su nositelji prava prijenosa s olimpijskih igara, za što su izdvojile ogromne novčane iznose.

14.45 -Plan postoji za nastavak sezone sredinom svibnja, u lipnju ili čak i krajem lipnja, ali ako do tada ne uspijemo, onda je sezona najvjerojatnije izgubljena, izjavio je predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin u subotnjem razgovoru za talijanski dnevni list La Repubblica.

Ceferín, presidente de la UEFA: "Nadie sabe cuando terminará la pandemia. Hay un plan A, B y C. Podemos comenzar de nuevo a mediados de mayo, en junio o a finales de junio. Pero, si no tenemos suerte, la temporada probablemente se perderá” — Leticia Domínguez (@letidominguez1_) March 28, 2020

‘Nitko ne zna kad će ova pandemija završiti. Imamo plan A, B ili C’

“Nitko ne zna kad će ova pandemija završiti. Imamo plan A, B ili C: u kontaktu smo s ligama, klubovima, imamo radnu skupinu. Moramo čekati, baš kao i svi drugi sektori”, izjavio je Čeferin.

U ovom trenutku se nijedna od postojećih opcija nastavka sezone, sredinom svibnja, u lipnju ili krajem lipnja, ne čini previše izglednom pa postoji opravdani strah da će sezona biti izgubljena. No, Čeferin je spomenuo još jedno moguće rješenje koje je predloženo.

‘Postoji prijedlog da se završnica ove sezone igra na početku sljedeće’

“Postoji prijedlog da se završnica ove sezone igra na početku sljedeće, koja bi onda započela nešto kasnije. No, kako ne znamo kad će pandemija stati, ne možemo imati ni konačan plan.”

UEFA je nakon kriznih sastanaka prošlog tjedan odgodila EURO za 2021., a na neodređeno vrijeme su prekinuta europska klupska natjecanja: u Ligi prvaka i Europskoj ligi još nisu odigrane sve utakmice osmine finala, dok je Liga prvakinja stigla do četvrtfinalne faze.

Čeferin se dotaknuo i teme smanjivanja primanja igračima.

‘Kriza pogađa i klubove. Nitko ne smije biti sebičan’

“Kriza pogađa i klubove. Nitko ne smije biti sebičan. Uvjeren sam da se s time slažu mnogi igrači. Ništa neće biti isto nakon ove grozne godine”, izjavio je predsjednik UEFA-e te dodao da se razmatraju modifikacije u Pravilniku o financijskom fair-playu, koji ograničava klubove da troše više nego što zarađuju.

Čeferin se osvrnuo i na političku situaciju u Europi koja je teško pogođena pandemijom.

“Razočaran sam Europskom unijom. Previše je pravila koja Europu razjedinjavaju i time je čine slabijom. Nema solidarnosti, a to je jako tužno”, zaključio je predsjednik UEFA-e.

14.25 – Osam igrača engleskog nogometnog premierligaša West Hama ima lakše simptome COVID-19, bolesti izazvane koronavirusom, obznanila je klupska dopredsjednica Karren Brady u novinskoj kolumni, prenose engleski mediji.

Eight West Ham players have coronavirus symptoms, reveals Karren Brady – Nehanda Radio https://t.co/3ypnXLnUad pic.twitter.com/ZpIziTOlkk — Zim24News (@zim24_news) March 28, 2020

Brady je napisala da se svih osam nogometaša i članovi njihovih obitelji osjećaju dobro.

‘Dovoljno je jedno rukovanje, jedan kašalj bilo koga od nas’

“No, dovoljno je jedno rukovanje, jedan kašalj bilo koga od nas, tako da nitko ne bi smio biti ravnodušan”, napisala je Brady.

Dopredsjednica West Hama spomenula je i o mogući rasplet oko nastavka natjecanja u Premier ligi.

“Kad su svi klubovi o tome posljednji put raspravljali, složili smo se da nastavimo natjecanje što je prije moguće. Ako će to biti potrebno za dovršetak lige, igrat će se i u srpnju. To je plan. To je ono što želimo napraviti.”

14:10 – Sezona u Major League Baseball (MLB) trebala je početi 26. ožujka, ali zbog pandemije bolesti COVID-19, početak natjecanja je odgođen i liga bi mogla startati najranije u svibnju, najvjerojatnije u skraćenom obliku i uz mogućnost igranja pred praznim tribinama, na što su igrači spremni, poručio je predsjednik igračkog sindikata Tony Clark.

Baseball by July 1st. This will be mostly over by June 1st and allow MLB to play 1/2 a season and postseason. — Salmon Unlimited (@SUIllinois) March 28, 2020

Mnogo je pitanja na koja nitko nema odgovor

Mnogo je pitanja na koja u ovom trenutku nitko nema odgovor pa se vodstvo lige, klubovi i igrači spremaju na razne scenarije: za start sezone krajem lipnja pa čak i kasnije, za početak doigravanja u studenome, za kondenzirani kalendar u kojem bi bilo vrlo malo dana za odmor…

“Igrači su svjesni težine koju nosi pandemija”, rekao je u telefonskoj konferenciji za medije sindikalni vođa igrača Tony Clark te naglasio kako su igrači spremni ponijeti svoj teret u rješavanju krizne situacije.

Clark tvrdi da će to biti njihov stav

“Igrači žele igrati, To je ono što oni rade.”

Clark tvrdi da će to biti njihov stav, čak i ako to podrazumijeva igranje na neutralnom terenu i pred praznim tribinama.

“Igrači su voljni to učiniti. Dečki smatraju da igranje na praznim stadionima nije idealno, ali ako je to jedini način da ih njihovi navijači gledaju kako igraju i natječu se, onda je to nešto što su voljni raditi.”

Clark tvrdi i da je vodstvo lige spremno na takav korak.

‘Spremni su to činiti, no drugo je pitanje koliko dugo’

“Spremni su to činiti, no drugo je pitanje koliko dugo.”

Mnogo je scenarija o kojima vodstvo MLB-a razmišlja i prema kojima se rade planovi.

“Igrači su spremni razgovarati o svim mogućim scenarijima. Kalendar će diktirati mnogo onoga što je izvedivo, a što nije. U ovom trenutku nijedna vrata nisu zatvorena”, istaknuo je Clark.

No, i kad jednom liga počne, nitko ne može znati što će se dogoditi ako se pojave oboljeli u momčadima.

“Za to postoje lokalni i federalni propisi. To će u većini slučajeva propisivati Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Naravno, protokol i procesi u takvim slučajevima mogli bi biti drugačiji za mjesec dana ili za dva do tri mjeseca. Sada je propisana karantena od 14 dana, ne samo za pojedince, već za cijele momčadi. To, naravno, ima dramatičan utjecaj može li vaš klub igrati. U budućnosti bi to moglo biti drugačije. Nadam se da ćemo imati više testova na raspolaganju i da ćemo više znati o virusu”, zaključio je Clark.