RIJEČANI POTPUNO RAZMONTIRALI CIBALIJU: Heber zabio hat-trick, pet golova u mreži Vinkovčana

Rijeka je na svom stadionu ugostila Cibaliju koja ju niti nakon devet utakmica nije uspjela pobijediti. Završilo je 5-1 za momčad Matjaža Keka kojoj je ovo četvrta pobjeda u nizu

Momčad Matjaža Keka bila je veliki favorit u utakmici protiv Cibalije, a to je i opravdala na terenu. Konstantno su prijetili Vinkovačkom vrataru Brkiću te im je trebalo nešto više od pola sata kako bi mu zabili prvi gol. Nakon toga se otvorilo, Vinkovčani su završili s pet golova u mreži, ali uspjeli su zabiti i počasni pogodak.

Junak pobjede Rijeke protiv Cibalije bio je Brazilac Heber (33, 59, 68) koji je postigao tri pogotka, a po jednom su se u strijelce upisali Čolak (36-11m) i Puljić (79). Poraz Vinkovčana ublažio je Galić (84).

Treća Rijeka sada ima 50 bodova, dok je Cibalia ostala pretposljeednja sa 20 bodova, četiri manje od osme Istre 1961, a tri više od posljednjeg Rudeša.



UŽIVO

RIJEKA – CIBALIA 5-1 (Heber x3, Čolak, Puljić)

Rijeka: Sluga – Leovac, Župarić, Punčec, Žuta – Pavičić, Grahovac – Kvržić, Puljić, Héber – Čolak

Cibalia: Brkić – Karamarko, Ikić, Soldo, Rubić – Plum, Muženjak, Galić – Mrdeša – Barišić, Kordić

90+2′ – Kraj utakmice na Rujevici i veliko slavlje Riječana!

84′ – GOOOOL! Galić je zabio počasni pogodak za Cibaliju i smanjio na 5-1!

79′ – GOOOOL! Puljić je pucao nakon odbijanca iz kornera, lopta je zahvatila nekog od igrača Cibalije, promijenila smjer i završila u mreži Brkića!

68′ – GOOOOL! Heber je zabio nakon sjajnog prodora Acostyja koji je pucao po golu, ali njegov udarac je obranio Brkić. Lopta se odbila do Hebera koji je prsima poslao loptu u mrežu i povećao vodstvo Rijeke na 4-0!

59′ – GOOOOL! Heber je odlično pratio akciju Riječana po desnoj strani te pravovremena dotrčao na peterac gdje je neometano skrenuo loptu u mrežu za novo povećanje vodstva!

55′ – Rijeka i dalje dominira utakmicom i niže prilike, ali rezultat se ne mijenja.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme!

45+1′ – Kraj je prvog dijela na Rujevici!

39′ – Čolak je zatražio izmjenu jer je osjetio tegobe, a umjesto njega u igru je ušao Capan.

37′ – GOOOOL! Čolak je bio siguran s bijele točke!

36′ – Penal za Rijeku svirao je Vučković. Zutu je srušio branič Cibalije, a glavni arbitar nije dvojio niti trenutka.

33′ – GOOOOL! Nakon brojnih napada Riječani su konačno uspjeli zabiti Brkiću. Igrači Cibalije nisu dobro očistili jedan ubačaj te se lopta odbila do Hebera koji ju je zakucao u malu mrežicu.

30′ – Riječani imaju loptu u svojim nogama, ali i dalje ne uspijevaju svladati Brkića na golu Cibalije.

18′ – I opet Čolak! S nekih 11 metara neometan je glavom tukao prema golu Cibalije, ali njegov je pokušaj išao po sredini gola te je Brkić mirno uhvatio loptu.

17′ – Čolak se našao u dobroj prilici na pet metara, ali nije se dobro snašao i propala je i ta prilika za Rijeku.

12′ – Ikić je nespretno zahvatio loptu te ju poslao prema svom golu, ali Brkić je dobro reagirao.

11′ – Čolak je zaprijetio udarcem s nekih 20 metara, ali lopta je otišla pored gola.

10′ – Nakon prvih desest minuta nema velikih uzbuđenja. Igra se uglavnom na sredini terena.

1′ – Počela je utakmica na Rujevici!

“U kratkom periodu imamo tri susreta, dva su već za nama i sigurno je moglo biti bolje što se osvojenih bodova tiče. Uzeli smo samo dva, a htjeli smo i možda mogli više. Sada smo se okrenuli nedjelji i Rijeci, susretu za koji znamo da neće biti uopće jednostavan. Idemo odličnoj momčadi koja je na svom terenu uvijek favorit” rekao je Mladen Bartolović, trener Cibalije.

Riječani traže četvrtu pobjedu u nizu

“Nakon tri vrijedne pobjede kroz ovih sedam dana pokušali smo regenerirati ekipu i pripremiti je za sljedeći izazov kojem je ime Cibalia. To su one utakmice sa zamkom. Naime, najopasnije su utakmice u kojima netko misli da su bodovi sigurni i da je dovoljno samo istrčati na teren. Cibalia je kompaktna ekipa, pokazuje to na terenu iako radi u teškim uvjetima. Cilj je, naravno, samo jedan, osvojiti bodove”, rekao je Matjaž Kek.