UŽIVO, RIJEKA PROTIV LOKOMOTIVE NA RUJEVICI: Lokosi nakon prvog poluvremena vode u velikom okršaju za drugo mjesto

Tekstualni prijenos UŽIVO utakmice između Rijeke i Lokomotive pratite na Net.hr-u

UŽIVO

Prva hrvatska nogometna liga, 29. kolo

Rijeka – Lokomotiva 0:0

Rijeka: Pandur, Capan, Velkovski, Galović, Braut, Halilović, Lepinjica, Smolčić, Lončar, Andrijašević, Čolak

Lokomotiva: Grbić, Marković, Kovačić, Uzuni, Petrak, Mersinaj, Čokaj, Kolinger, Kastrati, Tolić, Karačić

60′ Gosti su se u posljednjih desetak minuta oporavili od velikog pritiska i u ovim trenucima se igra ravnoporavno.

47′ Sada je bilo opasno pred golom Lokomotive. Nakon “glavometa” u gostujućem kaznenom prostoru Andrijašević je pucao s pet metara, ali Grbić brani.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Lokomotiva vodi 1:0 i pobjedom u ovoj utakmici ekipa s Kajzerice bi stigla na drugo mjestu na ljestvici 1.HNL.

41′ Rijeka je pritisnula svim silama u završnici prvog poluvremena, očajnički ne želi otići sa zaostatkom na odmor.

⚽ Rijeka – Lokomotiva 0:1 (Kastrati 36'). Kastrati je pobjegao nakon jedne duge lopte, ušao u kazneni prostor i uspio provući loptu ispod noge Pandura #ZajednosmoRijeka #PrvaHNL — NK Rijeka (@NKRijeka) June 16, 2020

36′ GOL Lokomotiva je povela nakon munjevitog kontranapada golom Kastratija koji je prošao po boku, ušao u šesnaesterac i zabio kroz noge golmanu Rijeke.

27′ Sada je nogometaš Lokomotive Kastrati dobio žuti karton zbog prekršaja na Galoviću.

22′ Sada su domaćini tražili jedanaesterac zbog igranja rukom, ali sudac Batinić je ostao nijem, a nije se aktivirao niti VAR.

19′ Riječani su zagospodarili terenom i čini se da su odlučni da riješe pitanje pobjednika ovog susreta što ranije.

9′ Početak utakmice prošao je mirno, bez prevelikih uzbuđenja. Vrijedi izdvojiti samo Andrijaševićev neprecizan udarac iz solidne pozicije.

3′ Rijeka bi pobjedom nad Lokomotivom zasjela na drugo mjesto ljestvice gdje bi zamijenila Hajduk koji je kiksao protiv Varaždina.

[LOKOMOTIVA – RIJEKA] S ovim sastavom izlazimo na Rujevicu! 🚅💪💙 pic.twitter.com/zecjn2U38g — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 16, 2020

1′ Počela je utakmica.

U ranije odigranoj utakmici splitski Hajduk je izgubio na svojem terenu od Varaždina i tako otvorio priliku Rijeci da ga zamijeni na drugom mjestu tablice HNL-a. Pozicija je to koja će sljedeće sezone voditi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

Večeras na Rujevici protiv @NKRijeka, izravno na ArenaSport3🚅🙌⚽ pic.twitter.com/j1M6c72EPl — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) June 16, 2020

U utorak na Rujevici na rasporedu je derbi 29. kola Prve HNL Rijeka – Lokomotiva (21.05 sati), a ovo će biti prvo kolo nastavka prvenstva nakon korona-krize na kojem će se igrati pred navijačima.

“Kad se igra doma na Rujevici pred navijačima, to je velika razlika i to se osjeti na terenu. Nije to nikakva isprika za kiks protiv Varaždina (0-0) u prošlom kolu, ali bit će puno lakše igrati uz navijače i nadam se da nam mogu dati dodatan impuls”, kazao je, kako prenosi internetski portal Rijeke, napadač Alexander Gorgon.

Treći protiv četvrtog

Bit će to dvoboj treće i četvrte momčadi na tablici, a stadion na Rujevici neće biti otvoren u punom kapacitetu.

“Nismo zadovoljni jer išli smo s mišlju da uzmemo tri boda, ali Varaždin se dobro borio. I mi smo imali svoje prilike i to je dobar signal da možemo nešto stvoriti”, dodao je Gorgon.

‘U našoj igri ima još rezerve…’

U posljednjem ovosezonskom prvenstvenom dvoboju Lokomotiva je 1. veljače u Kranjčevićevoj slavila s 2-1. Na početku sezone, u 2. kolu, Rijeka je pobijedila s 1-0, a jedan susret završio je remijem (1-1).

“Čeka nas ekipa koja je u prošlom kolu dobila Dinamo i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Žele se nadigravati, jako su dobri u kontranapadima i vrlo opasni u zadnjih 30 minuta. U našoj igri ima još rezerve, a i vraćaju nam se gledatelji, a to je za nas jako bitno. Imamo nekoliko ozlijeđenih igrača, ali siguran sam da će svi oni koji budu igrali pružiti svoj maksimum”, ocijenio je trener Rijeke Simon Rožman.

Simon Rožman: Rotirali smo zbog vremenskih uvjeta i natrpanog rasporeda. Vidjeli smo da to još nije razina koju bismo htjeli. Glavu gore, idemo dalje 🔵⚪ 📺👉 https://t.co/MQyl8VDiCN#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka #PrvaHNL pic.twitter.com/YdpyxeVfco — NK Rijeka (@NKRijeka) June 12, 2020

Lokomotiva je u prošlom kolu iznenadila Dinamo, pobijedivši 1-0, čime je dodatno podignuta atmosfera u svlačionici.

Lokosi pokazali ‘kakvu kvalitetu posjeduju’

“Pobijediti Dinamo uvijek imam veliku težinu, s obzirom na njihovu kvalitetu, dominaciju u HNL-u, te sjajne predstave u Ligi prvaka ove sezone. No, sada to treba zaboraviti i psihički se pripremiti za Rujevicu. Znamo da je Rijeka jako dobra momčad, a pogotovo kad igra na svom stadionu, i pogotovo sada u prvoj utakmici s gledateljima na stadionu. Bit će to teška i zahtjevna utakmica, svi ćemo morati biti na svom maksimumu i trebamo iskoristiti svaku prigodu koju nam Rijeka pruži. Mi smo jako dobro pripremljeni, i taktički i fizički, i dosad smo svima pokazali kakvu kvalitetu posjedujemo”, istaknuo je za internetski portal “Lokosa” branič Ivan Čeliković.