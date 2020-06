POGLEDAJTE KAKO JE REBIĆ ZABIO ZA VODSTVO MILANA PROTIV ROME: Rossoneri stigli do vrijedne pobjede u borbi za Europu

Nogometaši Milana s 20:0 su na svojem San Siru pobijedili Romu i osvojili vijedne bodove u borbi za mjesta koja donose kvalifikacije za Europsku ligu.

Milan je poveo u 76. minuti pogotkom hrvatskog reprezentativca Ante Rebića koji je iz drugog svojeg pokušaja u istoj akciji odbijenu loptu pospremio iz blizine u mrežu. Prvi udarac je uz pomoć vratnice obranio vratar Rome Antonio Rimante.

⏱ 76'

REBIĆ!!!! Ante breaks the deadlock with his 8th!#MilanRoma 1-0 #SempreMilan@officialpes pic.twitter.com/HOHo3wKGk9

— AC Milan (@acmilan) June 28, 2020