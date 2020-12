UŽIVO, REAL SOCIEDAD – RIJEKA: Velkovski šokirao domaćine, Rijeka vodi kod lidera španjolskog prvenstva

Real Sociedad: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal, Januzaj, Zubimendi, Merino, David Silva, Oyarzabal, Isaak

Rijeka: Nevistić, Tomečak, Galović, Velkovski, Capan, Štefulj, Murić, Pavičić, Halilović, Lončar, Andrijašević

46′ Počelo je dugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme u San Sebastianu. Rijeka vodi 1:0 golom Velkovskog.

41′ Franko Andrijašević dobio je žuti karton zbog prekršaja.

37′ GOL Rijeka vodi, Velkovski je zabio nakon kornera. Murić je ubacio, Menalo prebacio, a Velkovski iz blizine pospremio glavom loptu u mrežu.

32′ Januzaj je uzeo loptu Haliloviću i nastala je jako opasna situacija pred golom Rijeke, ali na kraju svega domaćini su samo dobili korner.

29′ Opasnost pred golom Rijeke nakon ubačaja iz kornera, ali Nevistić ponovno dobro reagira i izbacuje loptu.

26′ Isak radi puno problema Riječanima. Sada je pobjegao njihovoj obrani, ali je otišao previše u lijevu stranu pa njegov udarac nije bio pretjerano opasan za Nevistića.

20′ Konfuzna situacija u šesnaestercu Rijeke. Nogometaš Reala igrao je rukom, a sudac pokazao na bijelu točku, nakon čega su mu igrači Rijeke počeli žestoko prigovarati. Intervenirao je i pomoćnik pa je Rijeka na kraju ipak dobila slobodan udarac.

11′ Velika prilika za Real. Halilović je izgubio loptu, nakon čega se u izvrsnoj šansi našao Isak, ali njegov udarac sjajno brani Nevistić.

9′ Domaćini uzvraćaju. Pokušao je Merino s dvadesetak metara, njegov udarac je završio iznad gola.

6′ Novi pokušaj Rijeke. Pucao je Halilović iz daljine, ali nije precizan i topta ne ide u okvir gola.

5′ Prvi pokušaj Rijeke. Pucao je Menalo, ali njegov udarac je blokiran i Riječani su dobili samo koner.

⚔ | 0-0 | The match is underway at the Reale Arena!#UEL #EuropaRS #AurreraReala

