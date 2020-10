UŽIVO, REAL – ŠAHTAR: Modrić igra od prve minute za Madriđane, Courtois spasio Real

Sastavi:

Real Madrid: Courtouis; Marcelo, Varane – Milatao – Mendy; Modrić, Casemiro, Valverde; Asensio, Rodrygo, Jović

Šahtar: Trubin; Dodô, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon, Tetê, Solomon; Dentinho

15′ Sada je Šahtar mogao Šokirati domaćine. Marlos je sam izbio pred Courtoisa, ali Realov golman sjajno brani.

14′ Jasno je koja će biti taktika Šahtara, disciplinirano se brane i iz kontranapada vrebaju priliku.

14′ Prvi pokušaj Šahtara, pucao je Marlos, a Courtois lagano obranio.

10′ Gostima samopozdanje ulijeva činjenica da je Real pobijedio u samo jednoj od šest zadnjih utakmica u Ligi prvaka, ali kako izgleda situacija na terenu teško će ovdje Šahtar izbjeći poraz.

9′ Slobodni udarac je izveo Modrić i pokušao pronaći Rodryga, ali Brazilac je bio u zaleđu.

7′ Gosti se sve teže nose s pritiskom Madriđana, sada je Korniienko dobio žuti karton zbog oštrog faula na Mendyju.

4′ Real je krenuo uraganski, žele Madriđani što prije doći do vodstva. Pucao je Asensio, ali prvo njegov udarac blokira branič Šahtara, a malo kasnije njegov novi pokušaj brani golman gostiju Trubin.

