UŽIVO, REAL IGRA UTAKMICU U KOJOJ NEMA PRAVO NA KIKS: Real rano poveo, Modrić opasno zaprijetio, tresla se prečka Madrida

Real Madrid: Courtois; Lucas V., Varane, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Rodrygo

Alaves: Roberto – Ximo, Lisandro, Laguardia, Marin – Vodal, Pina, Camarasa, Luis Rioja – Joselu, Lucas

12′ GOOL Karim Benzema zabio je iz penala za vodstvo Reala.

10′ Penal za Real. Navarro je srušio Mendyja sudac je pokazao na bijelu točku.

Penalty Madrid! Mendy runs at Ximo Navarro who trips him – camera cuts to Ramos in the crowd, shrugging with mask hanging off face

3′ Lucas Perez je skočio pucao glavom, ali je pogodio prečku.

2′ Modrić j tukao s vrha 16-erca, ali daleko od gola.

1′ Počela je utakmica.

20:53 – Luka Modrić igra od prve minute, dok Carvajal i Ramos nisu u sastavu zbog kartona.

Carvajal and Ramos banned, Marcelo joining Nacho on injury list – so Lucas Vazquez makes first start since LaLiga returns at right-back. Hazard back to the bench, James not even in match squad even tho there's place left vacant.

