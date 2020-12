UŽIVO, REAL IGRA NAJVAŽNIJU UTAKMICU SEZONE: Zidane sprema Ukrajincima veliku osvetu: ‘Igrači željni dokazivanja i pobjeda’

Šahtar:

Real Madrid:

17:05 – Nogometaši Reala u petom kolu gostuju u Ukrajiini kod Šahtara, momčadi koja ih je iznenađujuće pobijedila u Madridu u 1. kolu tog natjecanja.

Kraljevski klub se posljednjih tjedana nalazi u lošoj formi u domaćem prvenstvu, u posljednje tri utakmice osvojio je samo bod, a u zadnjem susretu ih je Alaves šokantno pobijedio na njihovom terenu.

Situacija u Ligi prvaka je nešto bolja i Kraljevski klub bi pobjedom kod Šahtara osigurao plasman u knock-out fazu najelitnijeg europskog klupskog natjecanja.

“Ovo nam je najvažnija utakmica jer bismo s pobjedom prošli u sljedeću fazu. Vidim da su igrači željni dokazivanja i pobjeda”, rekao je trener “Kraljeva” Zinedine Zidane uoči utakmice.

U drugom susretu u Realovoj skupini njemačka Borussia M. igra protiv Intera i eventualnim trijumfom bi i ona osigurala plasman u “knock-out” fazu natjecanja.

