Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Labyad, Gravenberch, Antony, Brobbey, Tadić

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Pessina, Duvan Zapata

39′ PSG razbija Bsaksehir, Bakker je prihvatio lodbijenu loptu i zakucao u mrežu za 3:0.

38′ Sjajno igra Neymar, zabio je novi gol i PSG ima 2:0.

16′ Prvi pokušaj Nizozemaca, Mazraoui puca, ali to je blokirano.

10′ Miran početak utakmice u Amsterdamu, nismo vidjeli izglednije prilike s bilo koje strane. Ajax ima veći posjed, ali ne uspijeva probiti obranu Talijana.

21′ PSG je poveo u 21. minuti utakmice protiv Basaksehira sjajnim golom Neymara. Pogodak možete vidjeti OVDJE. Taj je susret počeo od 13. minute, točno kad je prekinut u utorak nakon što su nogometaši turske momčadi napustili teren zbog rasističke izjave četvrtog suca.

2′ Nogometaši PSG-a su se uoči utakmice protiv Basaksehira zagrijavali u majicama s porukom “Ne rasizmu”.

55 – After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest Liverpool have ever scored in a UEFA Champions League game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV

— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020