PRVO KOLO HNL-A, DINAMO – LOKOMOTIVA 3:0: Modri razbili Lokose u utakmici lijepih golova i promašenih jedanaesteraca

Sigurna pobjeda branitelja naslova

U dvoboju 1. kola Prve HNL u Zagrebu je Dinamo slavio protiv Lokomotive s 3-0 (2-0).

Dinamo je otvorio novu sezonu uvjerljivom pobjedom nad Lokomotivom u utakmici u kojoj su gledatelji vidjeli tri gola i dva promašena penala.

U 13. minuti prvak je mogao do vodstva, ali je vratar Hendija obranio kazneni udarac Hajrovića. No, u 17. minuti i Hendija je bio nemoćan kod sjajnog udarca Poljaka Damiana Kadziora, koji je s 20-tak metara pogodio same rašlje. U 26. minuti branič Dinama Perić je pogodio vratnicu, a u 38. minuti dosuđen je penal za Lokomotivu nakon što je Livaković srušio Kastratija. Uzuni je traljavo izveo kazneni udarac i Livaković je to obranio. U prvoj minuti sudačkog dodatka prvog dijela Mislav Oršić je na asistenciju Gavranovića postigao gol za 2-0.

[DINAMO – LOKOMOTIVA 3:0] U otvaranju prvenstvene sezone prvak Dinamo je ipak bio moćniji suparnik. U dinamičnoj utakmici i Lokosi su imali svoje prilike, no domaćin je bio konkretniji. Zanimljivo, oba vratara, i naš Hendija i Livaković, su obranili po kazneni udarac.

U drugom dijelu nije bilo toliko uzbuđenja sve do 85. minute kada je Bruno Petković osvojio loptu na 30-tak metara i nakon solo-prodora preciznim udarcem postigao gol za konačnih 3-0.

Dinamo – Lokomotiva 3:0

Dinamo: Livaković, Kadzior, Leovac, Lešković, Pinto, Perić, Ademi, Gojak, Oršić, Hajrović, Gavranović

Lokomotiva: Handija, Marković, Datković, Petrak, Uzuni, Arežina, Ivanušec, Drožđek, Kolinger, Kastrati, Karačić

90’+5′ Kraj utakmice, sigurna pobjeda Dinama na otvaranju HNL-a.

88′ Mogla je sada Lokomoticva smanjiti, ali Ivanušecov udarac brani Livaković.

85′ GOL Dinamo je postigao i treći pogodak. Strijelac je Petković nakon solo akcije.

82′ Poprilično se smirila utakmica, Dinamo čuva prednost, a Lokomotiva ne uspijeva ozbiljnije zaprijetiti.

80′ Hajrović definitivno neće biti strijelac večeras. Bjelica ga je izvadio iz igre, a umjesto njega uveo Antonija Marina.

65' Iz igre je izašao Oršić, u igri je Atiemwen.

69' Iz igre je izašao Gavranović, u igri je Petković.

70′ Posljednje minute na Maksimiru obilježile su izmjene igrača.

60′ Ponovno puca Hajrović i ponovno isti ishod, nema pogotka.

56′ Nova prilika Dinama, ali ništa od trećeg gola. Hajrovićev udarac obranio je Hendija.

47′ Na tribinama Maksimira pojavila su se dva transparenta posvećena porazu Hajduka od malteške Gzire, a više o tome pročitajte OVDJE.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Kraj prvog poluvremena.

45′ GOL Dinamo je udvostručio vodstvo. Strijelac je Oršić.

39′ Nema gola! Livaković se iskupio i obranio jedanaesterac Uzuniju.

38′ Sada Lokomotiva ima penal, golman Dinama Livaković ga je skrivio.

28′ Nova velika šansa za Dinamo, ali Oršić promašuje iz fenomenalne pozicije.

27′ Dinamo nastavlja s pritiskom i pokušava stići do novog gola. Oršić je ubacio, Perić dirao loptu koja je odsjela na okviru gola.

17′ GOL Dinamo vodi, izvrstan pogodak postigao je Modri Poljak Kadzior s 20 metara!

13′ Ništa od gola na Maksimiru. Hajrović je izveo najstrožu kaznu, ali brani mu golman Lokosa Hendija.

12′ Dinamo uzvraća, Gavranović je srušen u šesnaestercu i Dinamo ima penal.

8′ Bolja je Lokomotiva, ali obrana Dinama se drži.

1′ Još nije ni minuta prošla, a već je sudac Igor Pajač imao posla. Žuti karton je dobio Marković zbog prekršaja na Ademiju.

1′ Počela je utakmica na Maksimiru.

20.45 Utakmica počinje za 15 minuta i poznati su sastavi. Za Dinamo će igrati povratnik na Maksimir Ivo Pinto, a Bjelica neće moći računati na nastupe Majera, Zagorca, Šunjića Moharramija, Theophile-Catherinea i Dilavera

Nogometaši zagrebačkog Dinama od 21 sat igraju prvu utakmicu u novoj sezoni 1.HNL-a. Protivn9ik na Maksimiru Modrima je Lokomotiva pa će za tri boda na otvaranju prvenstva Dinamo morati svladati gradskog rivala.