Na KSW-ovom 56. eventu nastupit će četvorica hrvatskih predstavnika. Prvi će u oktogon Filip Pejić, za njim će Croata, u pretposljednjoj borbi večeri za naslov će se boriti Ivan Erslan, dok je Roberto Soldić u glavnoj borbi večeri. Borbe Soldića i Erslana moći ćete uživo pratiti od 22:30 na RTL 2, kao i snimke Pejićeve i Croatine borbe. Cijeli event i najzanimljivije trenutke pratite uživo na portalu Net.hr u tekstualnom prijenosu

KSW 56 UŽIVO

20:20 – Ruchala je pobijedio u prvoj borbi, izvukao je Dominu polugu i sve je završilo pred sam kraj prve runde.

20:00 – Počeo je event, prvi u oktogon od Hrvata ulazi Filip Pejić koji će se boriti protiv Rajewskog. Dotad će se u prve dvije borbe boriti Robert Ruchala i Michał Domin te Daniel Torres i Max Coga

19:30 – Dok čekamo da počne event, pogledajte kako je Roberto Soldić najavio svoju borbu.

19:00 – Novi event, 56. u nizu, u velikoj noći za hrvatski MMA, kada će nastupiti čak četiri hrvatska predstavnika, ugledna poljska borilačka MMA promocija KSW planira za 14. studenoga u Wytwórnia klubu, u poljskom Łódźu.

Glavnu borbu pružit će KSW-ov velter prvak Roberto Soldić (17-3), koji će ovoga puta kročiti u srednju kategoriju i suprotstaviti se bivšem prvaku, KSW legendi, 36-godišnjem Michalu Materli (29-7), koji je čak 11 godina stariji od borca iz Viteza. No Materla i dalje u „svojoj“ srednjoj kategoriji niže pobjede, a njegova posljednja „žrtva“ bio je Aleksandar Ilić na KSW 55.

Osim glavne borbe između Soldića i Materla, KSW 56. ponudit će još dvije velike borbe – nastup prvaka u poluteškoj kategoriji Tomasza Narkuna protiv Ivana Erslana (17-3), te borbu Filipa Pejića (14-4-2) i Sebastina Rajewskog (9-5), koje će gledatelji moći pogledati na RTL-u 2 u subotu od 22.30 sati u komentare Antonija Vuksanovića i Matije Blažićevića.

KSW je odlučio „promovirati“ Soldića u srednju kategoriju i tako gledateljima pružiti spektakl jednog od najboljih boraca u Europi u velter kategoriji, borca koji slovi za jednog od najuzbudljivijih na svijetu, koji zadivljuje svojim high kickovima još od debija na KSW-u 2017., kada je kolutom nokautirao prvaka Borysa Mankowskog. Nije ni čudo da je Soldić izabran za borca u glavnoj borbi – dovoljno je pogledati njegov impresivni niz u posljednih 12 borbi, koje je sve dobio, osim one protiv Dricusa Du Plessisa, kojemu je iste godine uzvratio za poraz.

Soldić je zadao i Krystianu Kaszubowskom jedini poraz, trijumfirao nad Brazilcem Viniciusom Bohrerom u prvoj rundi, no borba protiv Materle mogla bi se pokazati kao najteža u njegovoj karijeri, susret koji su obožavatelji MMA do nedavno mogli samo sanjati, no KSW-ovim potezom da suprotstavi svoje dvije najveće zvijezde, MMA snovi postali su stvarnost. Iskusna poljska zvijezda Materla nastupa na KSW-u od 2006. te je s pobjedama protiv Kendalla Grovea, Jayja Silve, Tomasza Drwale, Rousimara Palharesa, Paula Thiaga i drugih, istinska zvijezda KSW-a.

Ivan Erslan kao izazivač Tomaszu Narkunu

U drugoj velikoj borbi večeri susrest će se Ivan Erslan kao izazivač Tomaszu Narkunu, dugogodišnjem prvaku u poluteškoj kategoriji, kojeg se smatra jednim od najboljih na svijetu. U svojoj karijeri tridesetogodišnji Narkun (17-3-0) je između ostalih pobijedio Zadranina Gorana Reljića, MMA veterana Sokoudjoua, Mysialu te je bio prvi borac koji je trijumfirao nad legendom Mamedom Khalidovim u KSW-u. Narkun je pobjeđivao čak 13 puta u prvoj rundi tako da će Erslan (9-0-0), koji je imao svoj KSW prvijenac na KSW-u 51. u Zagrebu, kada je pobijedio Darwina Rodrigueza, morati biti oprezan. No i Erlsan je ubojit u prvim rundama, što pokazuje i trijumf na FNC 3 ove godine, kada je porazio Jusufa Hajrovića, Rogera Carrolla na FFC 37 u 2019. srušio je također u prvoj rundi, ali i Rodrigueza na prije spomenutom KSW 51.

Filip Pejić u borbi s Poljakom

U trećoj borbi s hrvatskim predstavnikom Filip Pejić (14-4-2) ogledat će se s Poljakom Sebastianom Rajewskim (9-5) u kategoriji do 68,5 kg. Pejića i njegovog spektakularnog debija s high kick nokautom nad Filipom Wolanskim sjećamo se s KSW-a 48. Posljednje dvije borbe Pejić je izgubio na KSW priredbama – poraz od Danilea Toreesa u Zagrebu te poraz od Romana Szymasnkog na KSW 53. a sada ga čeka Sebastian Rajewski, koji je zaredao pet pobjeda , posljednju nad Armencem Armenom Stepanyanom ove godine na KSW 54.

Bori se i Francisco „El Croata“ Barrio

Četvrti borac, kojeg možemo staviti pod hrvatske boje, je „pohrvaćeni“ Argentinac , Francisco „El Croata“ Barrio (7-1), koji je bio jedan od najboljih hrvača Južne Amerike grčko-rimskog stila. Na Panameričkom prvenstvu 2007. i 2008. osvojio je srebrne medalje, da bi svoj debi na MMA-u upisao 2012. te se vratio hrvanju 2017. i osvojio brončanu medalju na Panameričkom prvenstvu iste godine. Danas je s Erslanom i Pejićem dio ATT tima u Zagrebu. Njegov protivnik bit će neporaženi prvak Oktogona Mateusz Legierski (6-0), koji će sigurno željeti pružiti eksplozivan nastup na svom prvom KSW-u , baš kao što i njegov nadimak Dynamit nagovještava.

Izravni Prijenos je na RTL-u 2 je od 22.30 i tamo možete pratiti sunaslovnu borbu i glavnu borbu večeri. Ostale borbe hrvatskih boraca možete pogledati u snimci.