Legendarni argentinski nogometaš, jedan od najboljih igrača svih vremena, Diego Armando Maradona umro je u srijedu od srčanog udara, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan.

[FOTO, VIDEO] SVIJET SE OPRAŠTA OD MARADONE: Pele i Messi poslali dirljive poruke, u Napulju gorjele baklje za velikog Diega

Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj u svojoj kući u Tigreu u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

Maradona je smatran jednim od najboljih nogometaša svih vremena. S reprezetacijom Argentine je osvojio naslov svjetskog prvaka 1986. godine, a tijekom karijere igrao je za Argentinos Juniors, Boca Juniorse, Barcelonu, Napoli gdje je osvojio dva naslova prvaka Italije i imao status božanstva, te Sevillu, Newell’s Old Boyse, a karijeru je završio kod kuće, u Boca Juniorsima.

Diego Maradona has died at the age of 60, his longtime lawyer and agent has confirmed.

• Played in 4 World Cups

• Won 1986 World Cup and Golden Ball

• Won 9 club titles with Boca Juniors (1), Barcelona (3) and Napoli (5)

One of the all-time greats. pic.twitter.com/yv0WtvLDsU

— ESPN (@espn) November 25, 2020