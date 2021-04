Nakon što je u utorak Real Madrid svladao Liverpool, a Manchester city Borussiju D. u prvim utakmicama četvrtfinala Lige prvaka, u srijedu navečer (21 sat) igraju preostala dva četvrtfinalna para.

PSG: Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueye, Pereira – Angel Di Maria, Draxler, Neymar – Mbappe.

Bayern: Neuer – Pavard, Sule, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Sane, Muller, Coman – Choupo-Moting.

Porto: Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu – Corona, Grujić, Uribe, Otavio – Marega, Luis Diaz

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – James, Jorginho, Kovačić, Chilwell – Mount, Havertz, Werner

19′ Navas je sada spasio Francuze. Skinuo je pokušaj Goretzke s pet metara.

15′ Chelsea dominira protiv Porta, ali nisu još uputili udarac.

Chelsea have had 70% possession in the opening 15 minutes against Porto, but are yet to have a shot. #UCL

14′ Neymarova statistka u Ligi prvaka izgleda impresivno. Nitko od njegova debija 2013.-2014. nije skupio više asistencija od njega.

A goal or an assist every game on average. #UCL pic.twitter.com/Aj9M7nOhKr

12′ Draxler je zabio, ali je sudac označio zaleđe.

11′ Ovo je jedan od najbržih golova koje je Bayern primio u drugoj fazi Lige prvaka. Mbappeu je trebalo 149 sekundi, a Rooneyu 2010. godine samo 63 sekunde.

149 – Kylian Mbappé's opener after just 149 seconds is the earliest that Bayern Munich have conceded a goal from the start of a UEFA Champions League knockout stage match since March 2010, when Wayne Rooney scored past them after 63 seconds. Lightning. pic.twitter.com/B14LbJnji3

8′ Zaprijetili su Bavarci iz slobodnog udarca, ali je Kimmich pogodio samo živi zid. Stišću Bavarci, moglo bi biti puno golova na ovoj utakmici.

6′ Mbappe je nakon Haalanda postao drugi igrač sa sedam golova u Ligi prvaka ove sezone.

⚠️ | QUICK STAT

Kylian Mbappé has just become the second player (after Haaland) to score 7 #UCL goals this season.

This is also the first time he's scored 7 goals in a single Champions League campaign, and he's now scored 20 goals in the competition as a PSG player! 💫#FCBPSG pic.twitter.com/JHTsvdPw1M

— SofaScore (@SofaScoreINT) April 7, 2021