BORUSSIA ŠOKIRALA BAYERN I OSVOJILA NJEMAČKI SUPERKUP: Alcacer i Sancho bacili Kovača i društvo na koljena

2013: BVB beat Bayern

*joins Bayern*

2016: Bayern beat BVB

2017: Bayern beat BVB

*joins BVB*

2019: BVB beat Bayern@matshummels has been on the right side of the last four Supercup Klassikers. 😎 pic.twitter.com/WJwJVuQBX6

— Squawka Football (@Squawka) August 3, 2019