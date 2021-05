UŽIVO, GORICA – DINAMO: Gavranović iznenadio domaćine dvama pogodcima; Gorica opasno prijeti

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr

Nogometaši Gorice u 19:10 na svom stadionu igraju utakmicu 35. kola Prve HNL protiv vodeće momčadi lige Dinama. Gorica je u nezavidnom položaju i ako želi osigurati nastup u Europi sljedeće sezone mora danas svladati Dinamo, koji može igrati sasvim rasterećeno jer osigurao je naslov prvaka. Gorica ako izgubi i dalje ostaje na trećem mjestu, ali onda u zadnjem kolu ima samo bod više od Rijeke i dva od Hajduka i sve će se tada odlučivati. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

UŽIVO

STADION RADNIK, VELIKA GORICA, 35. KOLO PRVE HNL, 19:10

GORICA – DINAMO 0:2 (Gavranović 3′, 36′)

SASTAVI:

GORICA: Banić; Doka, Steenvoorden, Jovičić, Krizmanić; Babec, Ngouali, Hamad, Dvorneković, Špikić; Mudrinski

DINAMO: Zagorac; Stojanović, Perić, Lauritsen, Franjić; Kastrati, Mišić, Ademi, Tolić, Oršić; Gavranović

36′ GOOL! Dinamo je poveo za 0:2, a strijelac je ponovno Gavranović! Kastrati je pobjegao po desnoj strani, vratio za Gavranovića na 18 metara, a on iz prve opalio i pogodio za povećanje vodstva Modrih.

32′ Gorici je malo nedostajalo da zabije! Špikić je primio dugu loptu na lijevoj strani, prošao Stojanovića, ušao u šesnaesterac i pucao u dalji kut, no udarac je obranio Zagorac.

28′ Gorica opasno prijeti! Doka je nabacio, Mudrinski nije uspio doći do lopte glavom, no zato je iza njegovih leđa pucao Špikić, ali pogodio u blok.

23′ Dobra prilika za Goricu! Hamad je proigrao Mudrinskog, koji je pucao u suprotni kut, ali prošlo je to malo pokraj stative.

19′ Na rubu šesnaesterca loptu je oduzeo Krizmanić, dao za Špikića, a on tražio Mudrinskog u sredini, u odličnoj poziciji, no Dinamova obrana odbila je to u korner u posljednjem trenutku.

13′ Gorica je nakon primljenoga gola preuzela posjed lopte, a prvi je pokušao pucati Babec. Doka je odigrao za Mudrinskog, on ostavio Babecu na 20-ak metara, no oštar udarac završio je u naručju vratara Zagorca.

3′ GOOL! Dinamo vodi 0:1. Nakon samo tri minute igre Modri su zabili i iznenadili Goricu na samome početku. Marko Tolić dao je loptu u dubinu, na desnoj strani šesnaesterca, a Gavranović pogodio iz prvog udarca po golu na utakmici.

2′ Prva prilika za Dinamo! Oršić se ubacio u kazneni prostor, ali je obrana Gorice maknula opasnost.

1′ Počela je utakmica.