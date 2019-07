UŽIVO OD 18, HAJDUK OČEKUJU PAKLENE TEMPERATURE NA MALTI: “Utakmica nam dolazi prerano”

Prvi europski ispit Hajduka u novoj sezoni

Nogometaše Hajduka u utorak od 18 sati očekuje utakmica 1. pretkola Europske lige protiv malteške Gzire United na stadionu Centenary u gradu Ta’ Qali.

Hajdukovci su na Maltu stigli u nedjelju, a dočekale su ih visoke temperature, na koje su se trebali priviknuti nakon priprema u osjetno hladnijem slovenskom Pohorju. Temperature su se čak do 37 stupnjeva, a pretpostavlja se da će temperatura u vrije,me utakmice iznositi oko 33 stupnja.

Započinje novo europsko putovanje: Hajduk protiv Gzire United danas od 18 sati • https://t.co/5wKdjPvEcx #Hajduk pic.twitter.com/ZzZviMKzMk — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2019

Svoja razmišljanja uoči utakmice podijelio je trener Hajduka Siniša Oreščanin.

“Upoznajemo se s uvjetima ovdje, vrućina i igralište, igrači su spremni za utakmicu. Dolazi nam prerano, jer smo tek nepunih mjesec dana u pripremama, ali smo ovu utakmicu uračunavali u to. Ne podcjenjujemo protivnika, to je sigurno, vidim to kroz razgovor s igračima”, prenosi Oreščaninovu izjavu Slobodna Dalmacija.

Trener Oreščanin prošli tjedan je odabrao 18 igrača koji će konkurirati za ovaj dvoboj:

Tomislav Duka, Borja López, Hamza Barry, Darko Nejašmić, Ádám Gyurcsó, Stefan Simić, Oleksandr Svatok, Dino Beširović, Ivan Delić, Jairo, Anthony Kalik, Stanko Jurić, Ivan Dolček, Domagoj Bradarić, Ardian Ismajli, Marin Ljubić, Francesco Tahiraj i Bassel Jradi.

Od ranije nema Josipa Juranovića, Mije Caktaša i Josipa Posaveca, a na put nije pošao Josip Bašić te će će biti zanimljivo vidjeti tko će igrati na desnom boku.

Popis igrača koji konkuriraju za dvoboj na Malti • https://t.co/Ig1x3hxabX #Hajduk pic.twitter.com/bhmJCIlI4R — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 7, 2019

Nadalje, stigla je vijest da će Gal Leibovitz iz Izraela bit će glavni sudac utakmice, a pomagat će mu sunarodnjaci Tom Adi, Moshe Bohbot i Shalom Ben Avraham.