KRAJ BAJKOVITOG TURNIRA: Martić ostala bez polufinala, talentirana Čehinja ostvarila rezultat karijere

Petra Martić nije uspjela otići dalje od četvrtfinala Roland Garrosa, zaustavila ju je u dva seta Marketa Vondroušova sa 7:6 (1), 7:5

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u polufinale Roland Garrosa nakon što je u Parizu izgubila od 38. igračice svijeta Čehinje Markete Vondroušove sa 6:7 (1), 5:7 za dva sata igre.

Martić nije uspjela doći do rezultata karijere i postati tek treća hrvatska tenisačica, nakon Ive Majoli i Mirjane Lučić, koja je igrala polufinale na jednom Grand Slamu. Dvadesetosmogodišnja Dućanka propustila je svoju priliku u prvom setu kada je prvo kod 5:4 servirala za set, a kod vodstva 6:5 imala je čak tri vezane set-lopte, koje nije uspjela realizirati. To je psihički jako uzdmalo Petru, koja je pala protiv odlične protivnice koju je pobjeđivala u sva četiri prijašnja dvoboja, a prije mjesec dana je upravo protiv mlade Čehinje uzela u Istanbulu svoj prvi WTA turnir.

Petra je nervozno ušla u meč i ljevoruka Čehinja je prva došla do prednosti, oduzevši Dućanki servis kod 2:2. Srećom,Martić odmah uzvraća breakom, atraktivnim poenima dobiva potom svoj servis, a u osmom gemu još jednom uzela početni udarac Vondroušovoj. Petra je servirala za set, ali se Čehinja spasila, kao i u narednom gemu, kada je Martić imala 0-30. U 12. igri Martić dolazi do tri vezane set-lopte, ali ni to ne koristi pa set odlazi u tie-break u kojem Čehinja tjera Martić na pogrešku i ima vodstvo od 5:1 te prvi set odlazi na njezinu stranu.

Skoro savršena igra Vondroušove nastavila se i u drugom setu, Čehinja je bia u nevjerojatnoj seriji i od 25 poena dobila čak 22 i povela s 3:0 protivv psihički ipak uzdrmane Martić. Martić se ipak nije predavala, smanjila je na 2:3, ali u šestom gemu opet izgubila svoj servis. Kod 2:5 Martić je spasila meč-loptu, a kod 3:5 Čehinja na drugu meč-loptu radi dvostruku pogrešku na servisu, pa uporna Martić uspijeva doći do 5:5. U 12. igri naša predstavnica sjajnom forehand-paralelom spašava i treću meč-loptu, no zahvaljujući promašaju laganog voleja, Vondroušova dolazi i do četvrte lopte za meč, kod koje Petrin lob završava izvan terena i bio je to kraj nadanja za hrvatsku tenisačicu.

Petra je u meču imala samo jedan as, spasila je tek tri od osam lopti za obrat, a imala je vrlo mali postotak od samo 35 posto dobivenih poena nakon svog drugog servisa.

Bio je to peti sraz Martić i Vondroušove, te prva pobjeda Čehinje, koja će u polufinalu igrati s Britankom Johannom Kontom.

21:20 – Kraj. Šteta što Petra nije dovršila veliki povratak, Čehinja je dovršila posao taman prije mraka nakon četvrte meč-lopte i prvi put u petom susretu pobijedila našu tenisačicu.

21:02 – Kakav tenis! Ne predaje se Petra. Imala je Vondroušova novu meč-loptu (dvostruka pogreška), ali Martić joj je oduzela servis i vratila se na 5:5.

20:52 – Još je Petra u igri, spasila je meč-loptu na svom servisu i stavila pritisak na protivnicu.

20:45 – Nije to uspjela napraviti. Ljevoruku tenisačicu jedan gem dijeli do prolaska među četiri. Igra sjajno.

20:33 – Nakon duže vremena Dućanka osvaja gem i smanjuje na 1:3, a odmah i na 2:3. Servira za izjednačenje.

20:24 – Petra je u slobodnom padu, poletjele su i psovke. Vondroušova vodi s 2:0 u drugom setu.

It’s been a cat and mouse match, but Vondrousova takes the first set 7-6(1). 🎾 https://t.co/4l5O07VFqG #RG19 pic.twitter.com/jlp9i0zA2w — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019

20:17 – Vondroušova ipak vodi. Momentum iz 12. gema prenijela je i u tie-break i stigla na set do polufinala. Petra je izgledala kao malo bolja igračica u prvom setu, ali…

20:09 – Nevjerojatno. Martić je imala tri vezane set-lopte, ali tada 19-godišnjakinja iz Sokolova izvlači najbolje iz sebe i odvodi prvi set u 13. igru.

20:02 – Sjajan se tenis igra na Suzanne-Lenglenu i sprema se drama u prvom setu. Imala je Martić 0-30, ali Vondroušova je i to okrenula, njezin forehand radi velike probleme.

19:56 – Vondroušova je i dalje živa u prvom setu. Martić nije potvrdila servis, ali i dalje je jedan gem dijeli do prednosti.

19:51 – Tako je! Martić je napravila još jedan break i sada će servirati za prvi set. Vondroušova je ušla u seriju pogrešaka, a Martić to koristi.

Martic and Vondrousova putting on a show on Lenglen!#RG19 pic.twitter.com/TU6UyPj1BR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019

19:42 – Nije dugo trajalo vodstvo Čehinje. Hrvatica je ekspresno vratila izgubljeno i opet povela u dvoboju s dosta nadigravanja. Sada djeluje puno razigranije, na mreži je nepogrešiva.

19:38 – Mlada Čehinja prva je napravila break u petom gemu i povela s 3:2. Spasila je Petra prvu break-loptu, ali ne i drugu.

19:19 – Krenuo je dvoboj. Martić ga otvara. Idemo, Petra!

19:00 – Nadalu se u polufinalu pridružio Roger Fedrer koji je u švicarskom klasiku u četiri seta izbacio Stana Wawrinku sa 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Čeka nas pravi spektakl u petak, a za nekoliko minuta i toliko očekivani dvoboj Martić i Vondroušove.

18:40 – Rafael Nadal prvi je polufinalist Roland Garrosa. Branitelj naslova pomeo je Keija Nishikorija sa 6:1, 6:1, 6:3.

18:21 – Kišni su oblaci nestali i Švicarci bi se uskoro trebali vratiti na Suzanne-Lenglen. Vodi onaj stariji sa 7:6, 4:6, 7:6, 3:3.

17:30 – Kiša u Roland Garrosu. Sredinom četvrtog seta Federer i Wawrinka otišli su u svlačionicu, što znači da ćemo se morati još malo strpjeti do početka dvoboja Martić i Vondroušove.

14:57 – Naša 28-godišnja tenisačica iz Duća kraj Omiša po peti će put igrati protiv ljevoruke 19-godišnjakinje, a slavila je u sva četiri dosadašnja dvoboja izgubivši samo jedan set, u finalu WTA turnira u Istanbulu odigranom prije mjesec dana na zemljanoj podlozi, kada je Martić osvojila svoj premijerni naslov svladavši je s 1:6, 6:4, 6:1. Ostala tri dvoboja odigrana su na tvrdoj podlozi i sva tri puta slavila je Martić u dva seta.

Obje tenisačice su prvi put u karijeri u četvrtfinalu na Grand Slam turnirima, a pobjednica će u polufinalu igrati protiv bolje iz dvoboja Amerikanke Sloane Stephens i Britanke Johanne Konte.

Već ulaskom u četvrtfinale Martić je osigurala najbolji renking u karijeri, a ulaskom u polufinale premijerno bi se probila među 20 najboljih tenisačica svijeta.