[FOTO] UŽIVO, HRVATSKA – WALES 1:0: Osvježenje u pakleno vrućem Osijeku, Velšani su si sami zabili

Hrvatska reprezentacija dočekat će Wales na ispunjenom Gradskom vrtu u trećem kolu kvalifikacija za Euro

UŽIVO:

HRVATSKA – WALES 1:0

32′ – Hrvatska u Gradskom vrtu ima devet pobjeda i dva remija, neka tako i ostane. Vjerujemo i da hoće, Vatreni igraju dobro, dominiraju…

31′ – 17.061 gledatelj je na tribinama Gradskog vrta, objavio je službeni spiker.

28′ – Brekalo je dobio žuti karton zbog prekršaja nad Garethom Baleom, koji je imao priliku potegnuti kontru.

26′ – Nastavljena je utakmica.

24′ – Cooling brake u Osijeku. Prekid utakmice, igrači se hlade, to je normalno u utakmicama koje se igraju na velikim temperaturama.

22′ – Napadaju Vatreni i dalje.

17′ – GOOOL: Autogol, vodi Hrvatska 1:0. Perišić je sve zakukao, s lijeve strane pokušao dodati Kramariću na udarac, ali Lawrance je pokušao prekinuti napad, presjeći loptu i ubacio ju je u mrežu. Bravo za Perišića, kako čovjek igra u ovih prvih 17 minuta, sve počinje i završava od njega. Imao je dvije prilike još, zakuhao je Velšanima dodatno.

13′ – Napravljen blok, Perišić je izašao na šut, otišlo je to preko grede. Odlična akcija Hrvatske. Imali smo sad priliku sa nekih 14 metara, ali ništa. Napadaju Vatreni, imaju inicijativu, to je dobro.

10′ – Pucao je Wilson iz Derby Countyja, inače Liverpoolv igrač, našao se sam ispred golmana Hrvatske nakon što je lopta preletila našu obranu. Sjajnu loptu dobio je napadač Walesa, izašao je sam pred Livakovića, pucao prema golu, ali kapetan Dinama je to lagano obranio, ali bilo je opasno.

8′ – Perišić opet u prilici, ako netko zna kako je to postići gol u Osijeku, onda je to on. Dao je ukupno 6 puta za Vatrene u Osijeku.

3′ – Evo prve akcije Hrvatske, Perišić je izbio po lijevoj strani, ušao u šesnaesterac, oštro ubacio u sredinu, ali spašavaju to Velšani.

2′ – Prekinuta je prva akcija gostiju.

Pogledaj fotogaleriju

1′- Počela je utakmica, Ajmo Vatreni. Održana je minuta šutnje za poginule djevojčice i za Lennarta Johanssona, bivšeg predsjednika Uefe.

14.57 – Na redu je Lijepa naša. Sad će zagrmjeti…

14.56 – Na redu su himne. Prva je himna Walesa.

14.53 – “Ne dirajte mi ravnicu”, odjeknule tribinama Gradskog vrta koje su prepune. Više od 17 tisuća ljudi natiskalo se na ovo osječko nogometno zdanje, koje se prži na više od 30 stupnjeva.

14.28 – HNS je objavio informaciju:

🇭🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Utakmica Hrvatske i Walesa u Osijeku započet će minutom šutnje za bivšeg predsjednika @UEFA Lennarta Johanssona te dvije tragično preminule djevojke u prometnoj nesreći kod Novske. — HNS (@HNS_CFF) June 8, 2019

14:10 – Bliži se početak dvoboja, a reprezentativci su već isprobali travnjak u Gradskom vrtu koji zaista izgleda nikad bolje.

UTAKMICA PROTIV WALESA KLJUČNA JE ZA NASTAVAK KVALIFIKACIJA: Sami smo si krivi za ovo, sad nam prijeti katastrofa; Luka je to najbolje objasnio

14:00 – Glavni sudac dvoboja bit će Rumunj Istvan Kovacs. Dobro je poznat hrvatskim klubovima jer sudio je Hajduku protiv Slavije prošle godine kada su Splićani slavili, ali i Dinamu protiv Viktorije kada je isključio Nenada Bjelicu koji je potom dobio utakmicu suspenzije.

13:50 – Stigao je službeni sastav i upravo je onakav kakav se i predviđao. Na vratima je umjesto Kalinića Livaković, Kovačić je dobio Rakitićevu ulogu, Barišić povjerenje na lijevom beku, a Brekalo šansu u napadu.

13:38 – Velški izbornik Ryan Giggs pun je respekta prema Hrvatskoj.

“Svjesni smo kome smo došli u goste i kakvu kvalitetu ima Hrvatska koja je svjetski doprvak. Jako poštujemo Modrića, Kramarića, Kovačića.. Ima ona još puno kvalitetnih igrača, ali imamo ih i mi.”

13:14 U dosadašnjih 11 utakmica igranih u Osijeku hrvatska je vrsta ostvarila devet pobjeda i dva remija uz razliku pogodaka 30-7. Wales je, pak, dvaput gostovao u srcu Slavonije i oba puta izgubio s 0:2. Prvi put u prijateljskom susretu 2010., a potom i u kvalifikacijama za SP 2014.

Točno na današnji datum prošle godine Hrvatska je posljednji put igrala u Gradskom vrtu i pobijedila Senegal s 2:1 u uvertiri za kasnije finale SP-a, a Osječani su je dočekali ovako.

OVAJ PODATAK JAMČI DA SE WALES NEĆE DOBRO PROVESTI U GRADSKOM VRTU: Modrić i društvo imaju razloga za optimizam

12:55 – Iako će tek sat vremena prije početka dvoboja biti poznati sastavi, pretpostavlja se da će Dalić posegnuti za ovom 11-ricom: Livaković – Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić – Brozović, Modrić, Kovačić – Kramarić, Perišić, Brekalo.

12:47 – Već danima polemizira se oko termina u kojemu se igra utakmica. Da je jesen ili proljeće, ne bi bilo problema, no staviti u lipnju utakmicu u 15 sati po najvećem suncu, pogotovo slavonskom, nije baš najnormalniji UEFA-in potez. U to se vrijeme u Osijeku očekuje 30 Celzijevih stupnjeva, a to znači da će, kako kažu stručnjaci, igrači izgubiti i do šest kilograma.

“Doista ne znam tko je donio tu odluku da Hrvatska igra u 15 sati. Ipak smo mi drugi na svijetu. Tad igraju samo Hrvatska, Albanija i Island. Trebat će o tome voditi računa. Neću u tome tražiti alibi, ali tvrdim da taj termin nije idealan, pogotovo ako je 30 stupnjeva. No, jednaki su uvjeti nama i Velšanima i neću tu tražiti alibi”, rekao je jučer Dalić.

12:35 – Kao i uvijek kada je domaćin Osijek, Vatreni neće imati problema s podrškom. Ulaznice su razgrabljene u manje od dva dana, isto tako i one dodatne koje su puštene u prodaju, pa se očekuje više od 17 tisuća navijača u Gradskom vrtu, a nema više ni smještajnih kapaciteta u cijelom gradu.

Dobru će podršku će imati i Velšani, deset autobusa s njihovim navijačima stiglo je u Slavoniju.

12.30 – U neobičnom terminu od 15 sati Hrvatska će u Osijeku dočekati Wales. Utakmica je to koju Hrvatska mora pobijediti nakon kiksa i poraza u Mađarskoj kako se ne bi uvela u neplanirane probleme.

No i Velšani će htjeti isto bez obzira što su oslabljeni za Aarona Ramseyja. No tu je prije svih Gareth Bale koji je prosjedio završnicu sezone u Real Madridu, ali u reprezentaciji je uvijek davao (naj)više.

DALIĆ SE OBRUŠIO SE NA ORGANIZATORE: ‘Ja stvarno ne znam tko je donio ovakvu odluku, pa mi smo viceprvaci svijeta’

Problema još većih ima Zlatko Dalić, no najavljuje pobjedu.

“Igramo doma i nemamo pravo čekati i braniti se. Moramo biti momčad koja ima posjed lopte i tu je naša kvaliteta. Ali vidjeli smo da se i tu krije puno opasnosti. Moramo biti koncentriraniji i odgovorniji. Nećemo moći imati veliku agresiju i presing zbog vrućine.”