UŽIVO OD 15 SATI: Čekaju se sastavi Hrvatske i Walesa, Dalić prelomio oko prvog vratara

Hrvatska reprezentacija dočekat će Wales na ispunjenom Gradskom vrtu u trećem kolu kvalifikacija za Euro

12:55 – Iako će tek sat vremena prije početka dvoboja biti poznati sastavi, pretpostavlja se da će Dalić posegnuti za ovom 11-ricom: Livaković – Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić – Brozović, Modrić, Kovačić – Kramarić, Perišić, Brekalo.

12:47 – Već danima polemizira se oko termina u kojemu se igra utakmica. Da je jesen ili proljeće, ne bi bilo problema, no staviti u lipnju utakmicu u 15 sati po najvećem suncu, pogotovo slavonskom, nije baš najnormalniji UEFA-in potez. U to se vrijeme u Osijeku očekuje 30 Celzijevih stupnjeva, a to znači da će, kako kažu stručnjaci, igrači izgubiti i do šest kilograma.

“Doista ne znam tko je donio tu odluku da Hrvatska igra u 15 sati. Ipak smo mi drugi na svijetu. Tad igraju samo Hrvatska, Albanija i Island. Trebat će o tome voditi računa. Neću u tome tražiti alibi, ali tvrdim da taj termin nije idealan, pogotovo ako je 30 stupnjeva. No, jednaki su uvjeti nama i Velšanima i neću tu tražiti alibi”, rekao je jučer Dalić.

12:35 – Kao i uvijek kada je domaćin Osijek, Vatreni neće imati problema s podrškom. Ulaznice su razgrabljene u manje od dva dana, isto tako i one dodatne koje su puštene u prodaju, pa se očekuje više od 17 tisuća navijača u Gradskom vrtu, a nema više ni smještajnih kapaciteta u cijelom gradu.

Dobru će podršku će imati i Velšani, deset autobusa s njihovim navijačima stiglo je u Slavoniju.

12.30 – U neobičnom terminu od 15 sati Hrvatska će u Osijeku dočekati Wales. Utakmica je to koju Hrvatska mora pobijediti nakon kiksa i poraza u Mađarskoj kako se ne bi uvela u neplanirane probleme.

No i Velšani će htjeti isto bez obzira što su oslabljeni za Aarona Ramseyja. No tu je prije svih Gareth Bale koji je prosjedio završnicu sezone u Real Madridu, ali u reprezentaciji je uvijek davao (naj)više.

DALIĆ SE OBRUŠIO SE NA ORGANIZATORE: ‘Ja stvarno ne znam tko je donio ovakvu odluku, pa mi smo viceprvaci svijeta’

Problema još većih ima Zlatko Dalić, no najavljuje pobjedu.

“Igramo doma i nemamo pravo čekati i braniti se. Moramo biti momčad koja ima posjed lopte i tu je naša kvaliteta. Ali vidjeli smo da se i tu krije puno opasnosti. Moramo biti koncentriraniji i odgovorniji. Nećemo moći imati veliku agresiju i presing zbog vrućine.”