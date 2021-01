UŽIVO, NENAD ŠOŠTARIĆ U PODCASTU ‘IGRAČ VIŠE’: Kreator rukometne bajke secira igru Kauboja u Egiptu; ‘Očito je da smo ušli krivo’

Izbornik čudesnih hrvatskih rukometašica i kreator rukometne bajke u Danskoj od 12 sati gostuju u RTL-ovom podcastu posvećenom rukometnom SP-u

Dan nakon utakmice između Hrvatske i Angole na RTL je stigao izbornik ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić te će se u podcastu ‘Igrač više s Ivonom Hemen’ među ostalim osvrnuti na nastup Kauboja u Egiptu.

“Dojmovi nakon prve dvije utakmice su mješoviti. Prva utakmica je bila loša. Očito je da smo ušli krivo”, kazao je Šoštarić.

“Rukomet se počinje igrati u obrani, a mi smo obranu loše odigrali. Imali smo problema njihovom promjenom pravca kretanja. Zabili smo jedan gol iz kontre, a oni sedam ili osam što dokazuje kako je obrana funkcionirala”, dodao je.

“Protiv Angole je bilo logično igrati 5-1 obranu. Ali opet nismo radili prekršaje. Ferreira je tukao sa 7-8 metara bez kontakta. Ja sam pobornik faula i agresivne igre. Dogodilo se isto kao i protiv Japana. Krenuli smo loše. Puno smo promašivali. U drugom poluvremenu je obrana bila puno bolja. Miksali smo 6-0 i 5-1”, rekao je.

“Kević? Bio je korektan, ali ništa više pod od toga. Može dati kvalitetu. Pokazat će to protiv Katara gdje je dugo igrao”, dodao je.

“Martinović? Lino govori da dozira mlade igrače, ali on je pokazao an SP-u juniora da je vrhunski igrač. Prije svega je on je hekler. Zna rukomet. Može i proći, zna dodati, i ima eksplozivan šut”, kazao je Šoštarić

“Takvi igrači donese prevagu”, poručio je. Osvrnuo se potom i na ozljedu Luke Cindrića.

“Ozljede i bolest su sastavni dio sporta. Po tome Nijemci ne bi ni trebali doći na prvenstvo. Moramo se adaptirati. Nažalost s njim se to ponavlja treće prvenstvo zaredom”, naglasio je.

“Ne želim spekulirati s urotama zavjere. Nema igrača koji ne želi igrati SP i dati sve za domovinu. Vjerujem Damiru Kajbi koji je rekao da je Cindrić došao zdrav. Čini se da je njegovo tijelo dosta izraubano u nekim segmentima jer se ne bi to već tri puta ponavljalo”, naglasio je i pohvalio Marina Marića i Martinovića.

Cijelu njegovu analizu pogledajte u videu.

