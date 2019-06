U DINAMO SE VRATIO ČOVJEK OSUĐEN ZA PLJAČKU KLUBA: Poznato tko je došao s njim i koja je uloga Zdravka Mamića

Hrvatski nogometni prvak Dinamo u 12 sati je održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen novi tim

“Ne bih se nikada vratio da mislim da sam nešto skrivio. Vjerujem da će budućnost i pravosudni procesi to pokazati”, rekao je Zoran Mamić na konferenciji za medije održanoj u srijedu u Maksimiru, na kojoj je predstavljen kao novi sportski direktor Dinama, iako je prema nepravomoćnoj sudskoj presudi osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju 116 milijuna kuna iz kluba.

Sudski procesi

“Neki su nas već proglasili krivima. Ja vjerujem u presumciju nevinosti. Ne treba od toga stvarati famu. Vrlo mirno i dobro spavam. Da mislim da sam nešto zgriješio, ne bih se pojavio pred vama”, odgovorio je Zoran Mamić na pitanje hoće li mu sudski procesi u kojima se vodi kao okrivljenik pričinjavati poteškoće u radu.”Proces je krenuo prije četiri godine, pokazao da mogu to odvojiti od sportskog dijela.”

Povratak Zorana Mamića na mjesto sportskog direktora Dinama, nakon što je klub u prošloj sezoni ostvario najbolji europski rezultat u posljednjih 50 godina plasmanom u osminu finala Europske lige, dočekan je s prijezirom od strane onih koji godinama kritiziraju aktualnu vladajuću strukturu.

Kritike

“Naravno da ima navijača koji negoduju, ali možda ima i onih kojima je drago”, rekao je bivši Dinamov trener koji je 2016. godine otišao u Ujedinjene Arapske Emirate i nakon trogodišnjeg uspješnog rada na klupama Al-Nasra i Al Aina vratio se u Dinamo na poziv klupskog predsjednika Mirka Barišića kako bi zamijenio Marijana Vlaka koji je do sada obnašao dužnost sportskog direktora, a od sada će biti na poziciji glavnog skauta.

“Ovo je nova sportska struktura Dinama. Sjećamo se kako je Zoran zbog nekih razloga morao otići, a čim je ostao bez posla na Bliskom Istoku, gdje je imao sjajne rezultate, osobno sam predložio da se vrati na poziciju sportskog direktora”, rekao je Barišić koji je na konferenciji za medije predstavio još dvojicu bivših Dinamovih igrača koji dolaze na vodeće pozicije u sportskom pogonu kluba – Damira Krznara koji će biti direktor Dinamove omladinske škole, i Tomislava Butinu, koji će biti na čelu novoutemeljene Dinamove vratarske akademije.

Poput Mamića, ni Barišić ne smatra da su nepravomoćne sudske presude trebale biti prepreka u njegovom formalnom povratku u Dinamo.

O Zdravku Mamiću

“Vjerujemo da će istina i pravda na koncu pobijediti. Ovo smo odlučili s puno emocija i puno znanja. Zoran je dio ekipe koja je stvorila ovakav Dinamo i koja o svemu odlučuje. Govorim o istini, o jednoj činjenici – ti ljudi, nitko drugi, sa Zdravkom Mamićem na čelu su postigli ove rezultate”, rekao je Barišić koji nije krio da Zdravko Mamić, iako se nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, još uvijek ima vodeću ulogu u klubu.

“Zdravko je još uvijek član uprave, naš zaposlenik. Radi puno.”

Ni Zoran Mamić nije krio da će njegov stariji brat sudjelovati u procesu odlučivanja i u budućnosti.

“Naš odnos je više nego bratski, dijelimo i dobro i zlo. Otkad sam postao svjestan sebe, sve životne odluke sam dijelio s njim.”

Odnos s Bjelicom

Novi sportski direktor je rekao da je s aktualnim trenerom prve momčadi Nenadom Bjelicom odlično surađivao u neformalnoj ulozi i prošlog ljeta, kod angažiranja pojedinih igrača te očekuje da će se takva suradnja nastaviti.

“Imamo sjajan odnos, tu neće biti nikakvih problema. Dijelimo isto ciljeve. Bit ću mu samo podrška”, istaknuo je Mamić te poručio da na funkciju sportskog direktor Dinama ne gleda kao na posao.

“Dinamo je život, Dinamo je ljubav, Dinamo je obitelj. Želimo da bude još uspješniji, da bude još veća mašinerija”, izjavio je Zoran Mamić dodajući kako vjeruje da će sada biti dvostruko bolji sportski direktor nego što je to bio u svom prvom mandatu.

Damira Krznara, koji mu je bio prvi suradnik u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Zoran Mamić je nazvao “velikim nogometnim mozgom, monstrumom od znanja”.

“Velika čast i zadovoljstvo je vratiti se u svoj klub. U inozemstvu smo pokazali koliko znamo i vrijedimo, došlo je vrijeme vratiti se kući”, rekao je Krznar i izrazio uvjerenje da će nova sistematizacija Dinamove omladinske škole vrlo brzo se pokazati pravim potezom.

Tomislav Butina je također izrazio veselje što se vratio kući i istaknuo kako u vratarskoj akademiji ima puno posla.

“Moramo gledati širu sliku. Vjerujem da možemo napraviti vratare ne samo za Dinamo, već i za reprezentaciju”, kazao je Butina.

Vraća se i Leko

Zoran Mamić je najavio da će se u klub vratiti i Jerko Leko te preuzeti dužnost trenera juniorske momčadi.

Predsjednik Dinama Mirko Barišić objavio je da će Dinamo, unatoč nekim drugim rješenjima koja su bila spominjana proteklih godina, ostati u Maksimiru, gdje će se postojeći stadion rušiti, djelomično ili u cijelosti, te da će biti izgrađen novi, s kapacitetom za oko 25.000 gledatelja. Barišić je izjavio da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio kako će Grad Zagreb sudjelovati u tom projektu, ali i najavio da je klub sam spreman ući u taj projekt, koji bi onda nešto duže trajao.

UŽIVO:

Suradnja s Bjelicom

12:42 – Mamić o suradnji s Bjelicom i tko će imati glavnu riječ.

“Bit će to zajednička suradnja. Po opisu mog posla to je jedan od mojih zadataka, stvaranje kadra za budućnost. Moje iskustvo je da je trener najvažniji faktor. Ne želim postavljati nikakvu granicu, ali treba postojati balans. Neno i ja imamo sjajan odnos”.

Sportski direktor, rener, ili igrač?

Naglasio je da je najlakše biti igrač, dok je biti trener biti prilično teško.

“Najbolje je biti igrač. Trener mislim da je najteža funkcija, radiš s 25 različitih, karaktera, treba to sve koordinirati…”

Barišić još malo o stadionu

12:41 – Predsjednik kluba odgovorio je na pitanje o stadionu.

“Zadovoljni smo s tijekom razgovora s gradom. Dinamo ostaje u Maksimiru i to nikad nije bilo dileme. Mi smo spremni to sami napraviti i to je velika stvar. Na kraju se došlo na zadnju soluciju da ostajemo gdje jesmo. Da se ovo sruši i napravi stadion novog kapaciteta od 20.000, 25.000 gledatelja. Ja osobno vjerujem da će to biti realizirano. Ali preduvjet svega je onda bio da se stadion prebaci na nas. Nećemo mi graditi stadion za nekog drugog”, rekao je Barišić.

Uloga Zdraka Mamića u klubu

12:31 – Barišić je upitan o procesima protiv Mamića.

“Što se tiče procesa to su stvari koji idu svojim tokom. Nemoguće je da bi klub bio tkao uspješan i svi mi bezgrešni i samo jedan čovjek da je to napravio to nije točno. Rezultati, ne samo sportski, nego i gospodarski, govore suprotno. Sa Zdravkom Mamićem na čelu ljudi koji su u klubu su postigli te rezultatu. Čvrsto vjerujem da će istina i pravda doći na svoje. Zdravko je još uvijek član uprave i radi puno. Ja sam ga pozvao prije 17 godina da dođe u Dinamu je jer klub bio potreban netko tko se razumije i zna. Nitko nije bezgrešan, ali se ne može ovakvim objedama eliminirati njegov rad”.

Zdravkova reakcija

12:29 – Kako je Zdravko reagirao?

“Moj odnos s njim je više nego bratski. Dijelimo sve stvari. Sretan je da sam tu i da zna o kakvim se ljudima radi. Drago mu je da je takva ekipa u klubu”, rekao je.

Pismo predsjednici i premijeru

12:26 – Barišić je upitan o pismu upućenom predsjednici i premijeru.

Na to je reagirao glasnogovornik Lesički i rekao da je u njemu sve rečeno i da ne žele više ništa dodati.

O presudi

12.25 – Upitan je potom o presudi.

“Nikad se ne bih vratio da mislim da sam nešto skrivio. Ti procesi će to i pokazati”, poručio je.

“Proces nije ugodan. Mogu odvojiti jedno od drugog. Ne vidim nikakav problem da bih lošije obavljao svoju dužnost. Bit će navijača koji negoduju, bit će i onih neutralnih. Uprava kluba me jako željela, bili su nevjerojatno uporni. Klub je moj život, emocija, obitelj”, dodao je.

12.24 – Mamić je naglasio da je jedan od motiva povratka i činjenica da je nedavno postao djed, ali i pozne godine njegove majke.

12:19 – Krznar je rekao da mu je velika čast i zadovoljstvo što se vratio u klub, dok je Butina naglasio da nema ljepše stvari nego vratiti se kući, u svoj grad i svoj klub.

Što kaže Mamić?

12.13 Mamić je zamolio novinare za razumijevanje i red i sustav te da će im biti na raspolaganju. Potom je čestita Bjelici i Barišiću na sjajnim rezultatima ove sezone.

“Ne bih htio previše pričati nego da radimo i postižemo rezultate”, počeo je.

“Naš povratak je vezan uz želju da Dinamo bude još bolji”, kazao je i otkrio da Jerko Leko preuzima funkcija trenera juniora.

Zdravko aktivan

12:10 – Potvrdio je Barišić da je Zdravko Mamić i dalje aktivno uključen u rad Dinama.

“Zdravko je i dalje je uključen u rad Dinama i čvrsto sam uvjeren da će istina i pravda pobijediti. Radili smo uz predvodničku i ljudsku sportsku ulogu Zdravka Mamića. Nikad to nećemo zatajiti”, poručio je.

Novi stadion

12:08 – Barišić je najavio da je Dinamo spreman sam financirati izgradnju svog novog stadiona. Potvrdio je Modri definitivno ostaju na Maksimiru, da li ovom starom izdanju ili izgradnjom novog na istom mjestu tek će se vidjeti.

“”S gradom smo u konkretnim razgovorima oko stadiona. Dinamo ostaje na Maksimiru, a hoće li novi stadion biti na istom mjestu ili na Sveticama, to ćemo tek vidjeti. Dinamo će za vijeke vjekova ostati na Maksimiru”, naglasio je.

Podjela funkcija

12:00 – Barišić je najavio ono što će se dogoditi, a to je povratak Mamića na funkciju sportskog direktora. Butina je postao direktor akademije za vratare.

“Posebno mi je zadovoljstvo da predstavim ljude koji će igrati važnu ulogu u sportskom sektoru”, počeo je predsjednik Mirko Barišić te otkrio da Zoran Mamič opet postaje sportski direktor kluba.

“U nogometnoj školi angažirali smo Damira Krznara za direktora, a uz njega je Tomislav Butina kao direktora akademije za vratare”, istaknuo je.

11:59 – N1 televizija objavila je da je je u posjedu pisma kojeg je GNK Dinamo ovih dana uputio Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i Uredu predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

U pismu se, između ostalog, navodi da se GNK Dinamo nalazi pod pritiscima pojedinih osoba “koje su od strane nadležnih državnih tijela označeni kao nositelji organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj” te da su se iste te osobe otvoreno angažirale da “preuzmu upravljanje Dinamom”.

Neki misle da je to razlog povratka Mamića u klub.

11:38 – Iako još nije službeno potvrđeno Dinamo će najvjerojatnije predstaviti Zorana Mamića. Nekadašnji igrač i trener Dinama trebao bi postati sportskog direktora, Damir Krznar šef omladinske škole, a Tomislav Butina preuzima brigu o o mladim vratarima. Mamićev povratak u zagrebački klub dosta kontroverzan jer je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora na suđenju za izvlačenje novca iz Dinama.