ZLATKO DALIĆ OBJAVIO POPIS ZA PRVE KVALIFIKACIJSKE UTAKMICE: Izbornik riješio sve dileme oko povratka Srne i Dinamova napadača

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je objavio popis igrača za dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Hrvatska 21. ožujka na Maksimiru igra protiv Azerbajdžana, a tri dana kasnije gostuje u Budimpešti kod Mađarske. Proteklih dana stršala su dva pitanja: misli li u nacionalni sastav vratiti legendarnog bivšeg kapetana i reprezentativca Darija Srnu i hoće li pozvati centarfora Dinama Brunu Petkovića, koji igra sjajno…. Stigli su odgovori.

“Srna? Uz dužno poštovanje i veliki respekt prema Dariju Srni kao igraču, čovjeku i kapetanu, naša je odluka ući u kvalifikacije s mlađim, dugoročnijim rješenjima na desnom boku. Cilj je proći kvalifikacije, bez velikih trauma, ali i složiti momčad za Europsko prvenstvo. Vrsaljko je sigurno izgubljen do kraja kvalifikacija i mnogo će nam nedostajati, zbog čega nam je izrazito žao. Nadamo se da će biti spreman za Europsko prvenstvo, no moramo tražiti druga rješenja. I naći ćemo ga, moramo se koncentrirati na one koje sada imamo”, poručio je izbornik.

Slijede pripreme

“Nemamo puno vremena, samo dva treninga. Mi smo favoriti, ali ako ne shvatimo protivnika ozbiljno imat ćemo problema. Sad se okreće situacija, mi smo ti koji moramo dominirati. Imat ćemo puno loptu u nogama i treba biti strpljiv. To očekujem, bit će teško probiti blok u prvoj utakmici, a moramo se paziti kontri i polukontri”, kazao je Dalić.

Nikola Jurčević nedavno je spotao izbornik Azerbajdžana pa se postavlja pitanje koliko im može pomoći hrvatski pečat.

“Sigurno da je to dobra strana njihova, oni imaju potpuni uvid, ali ne trebamo tako gledati. Bit će nam sigurno teže sad kad je Jurčević tamo. Međutim, uz puni stadion nam ne može nitko ništa, pa tako ni Azerbajdžan”, kazao je.

Kalinić i Petković?

“Vratare nije lako mijenjati. Ono što je on branio na Svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija bilo je dobro. Nisam ja sretan kad netko, bilo tko, nema minutažu… Petković je svojim igrama zaslužio pretpoziv. Pokazao kvalitetu i dobre igre, a inače nemamo takav profil napadača, tako da ćemo konačnu odluku donijeti nakon Dinamovih utakmica s Benficom “, kazao je.

Lovren zbog suspenzije nije na raspolaganju za prvu utkamicu.

“Lovren je počeo trenirati, trebao bi i nastupiti ovaj tjedan. Zdrav je, i premda nam neće biti na raspolaganju za Azerbajdžan, nadam se da će biti spreman i doći na okupljanje u punoj formi, s ponekom utakmicom za Liverpool u nogama”, rekao je izbornik.

Stadion u Budimpešti je rasprodan i Vatrene čeka pakao.

“Tamo nas čeka zahtjevna utakmica. Mi smo sad magnet jer dolazimo kao viceprvak svijeta. Favoriti smo, ali moramo biti ozbiljni. Radimo skauting, pripremamo se za svaku utakmicu jer naša grupa naizgled izgleda lako, ali Mađarska, Slovačka i Wales su nedavno prolazili grupnu fazu Europskog prvenstva te nas sigurno očekuju teški susreti, pogotovo onaj u Budimpešti”, poručio je izbornik.

Popis

Petković je dobio pretpoziv, dok Srna nije dolazio u obzir. Marin Leovac, Borna Barišić te vratara Simon Sluga našli su se na popisu. To su jedine tri promjene u odnosu na popis igrača koji je Dalić objavio za posljednju akciju, kad je Hrvatska igrala utakmice Lige nacija protiv Španjolske i Engleske u studenome prošle godine. Leovac i Barišić su s tog popisa zamijenili ozlijeđene Šimu Vrsaljka i Josipa Pivarića, a Sluga je uvršten umjesto Karla Letice. S posljednjeg popisa je otpao i ozlijeđeni branič Matej Mitrović.

VRATARI: Lovre Kalinić (Aston Villa), Dominik Livaković (Dinamo), Simon Sluga (Rijeka)

BRANIČI: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Ćaleta-Car (Olympique Marseille), Antonio Milić (Anderlecht), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Marin Leovac (Dinamo)

VEZNI: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozović (Inter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pašalić (Atalanta), Filip Bradarić (Cagliari)

NAPADAČI: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Eintracht), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Josip Brekalo (Wolfsburg)

Predpozivi: Karlo Bartolec (Nordsjaelland), Bruno Petković (Dinamo), Marin Pongračić (RB Salzburg), Josip Posavec (Hajduk)

NA POMOLU NEVIĐENA SENZACIJA?! Modrić nagovara bivšeg kapetana Vatrenih na povratak u reprezentaciju

DINAMOV JUNAK POSLAO DALIĆU PORUKU: Napadač je ovim riječima jasno rekao što misli o pozivu u reprezentaciju