UŽIVO, NAPOLI-INTER 0-1: Kakav početak utakmice, Eriksen u 3. minuti zabio gol direktno iz kornera

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Inter: Handanović; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozović, Barella, Young; Eriksen; R Lukaku, Lautaro Martinez

28′ Inter i dalje dominira i stvara prilike.

24′ Brozović je probao iz prve, ali je udarac s vrha 16-erc završio na tribinama.

22′ Nakon dobre akcije Intera tukao je Eriksen, ali Ospina je zaustavio.

15′ Candreva je opalio s ruba šesnaesterca, ali je lopta otišla malo iznad gola.

3′ GOOL Nemoguće. Christian Eriksen je zabio izravno iz kornera. Naime, ubacio je loptu iz kornera, a ona je u nogu pogodila golmana Ospinu i kroz noge mu ušla u gol.

Christian Eriksen has scored the first goal in Italian football since the restart… and it was directly from a corner.

So much for that first-man myth. 😉 pic.twitter.com/Tb8k3n9dWS

