UŽIVO, MLADI VATRENI U BORBI ZA EURO: Hrvatska propustila veliku priliku, vratar sjajnom reakcijom spasio Češku

Češka: Jedlička – Holik, Plechaty, Krejči, Sadilek – Havelka, Janošek – Bucha, Šašinka, Šulc – Drchal

Hrvatska: Šemper – Šutalo, Erlić, Šverko, Sosa – Ivanušec, Moro, Nejašmić, Majer – Špikić, Musa

72′ Šutalo i Dolček stvaraju probleme protivničkoj obrani. Sada je Dolček tukao po sredini gola, ali prelako je to za vratara Jedličku.

66′ Dolček je napravio solo prodor, ali mu je protivnički igrač oduzeo loptu.

55′ Musa je primio točan pas na rubu šesnaesterca i odmah pucao nisko u lijevu stranu, ali vratar je sjajno obranio.

49′ Moro je snažno tukao malo izvan šesnaesterca, ali mu je obrana blokirala šut.

46′ Nastavila se utakmica.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

42′ Holik je povukao i ubacio na Drchala, ali je na sreću njegov udarac glavom išao ravno u Šempera.

35′ Špikić se zaletio u kazneni prostor da bi ispratio dodavanje i uputio udarac po sredini gola, ali Jedlicka je spriječo njegov pokušaj.

33′ Pas u šesnaesterac je poslao Michal Sadilek, ali je obrana to presjekla.

28′ Česi i dalje dominiraju posjedom lopte – 60:40.

20′ Moro je napravio slalom kroz protivničku obranu, ali je jedan od braniča izbio loptu u korner.

19′ Pavel Šulc se ozlijedio, pa će ga zamijeniti Jan Matoušek.

14’ Česi imaju 58% vremena loptu u svojim nogama.

12′ Sadilek je izveo slobodnjak, ali je lopta završila u živom zidu.

9′ Šašinka je pao nakon duela u šesnaestercu, ali je sudac samo odmahnuo na prigovore.

6′ Sosa je prošao po lijevoj stranii ubacio, ali nitko nije došao do lopte.

