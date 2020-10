UŽIVO, MLADI VATRENI PROTIV SAN MARINA NASTAVLJAJU BORBU ZA EURO: Kulenović probio goste, Majer golčinom povećao vodstvo

Stadion u Kranjčevićevoj, subota, 18.00 sati

Hrvatska: Kotarski, Čolina, Gvardiol, Erlić, Šverko, Bistrović, Nejašmić, Majer, Ivanušec, Kulenović, Špikić

San Marino: De Angelis, Franciosi, Quaranta, Fabbri, Ceccaroli, Moretti, Raschi, Mulroni, Dolcini, Piscaglia, Pancotti

23′ GOL Hrvatska je nakon velike ofenzive zabila i drugi gol. Strijelac je Majer koji je poentirao snažnim udarcem s više od 20 metara.

16′ Nejašmić je sada bio u dvije velke prilike, ali rezultat se ne mijenja. Prvo je pucao s petnaestak metara pored gola, a malo kasnije je gostujući golman obranio njegov udarac glavom.

15′ U drugoj utakmici naše kvalifikacijske skupine Litva vodi protiv Grčke i ostane li tako do kraja Vatreni bi već danas izbili na drugo mjesto.

11′ Može se pretpostaviti kako će cijela ova utakmica izgledati do samog kraja. Vatreni su i dalje pred protivničkim golom, a nogometaši San Marina potpuno su se povukli.

9′ Umalo 2:0, dobro je pucao Ivanušec s ruba šesnaesterca, a De Angelis izbacuje u korner.

5′ Mladi vatreni u velikoj ofenzivi i igra se samo pred golom gostiju.

2′ GOL Hrvatska vodi 1:0, zabio je Kulenović. Nakon Lošeg ispucavanja vratara gostiju lopta stiže do Ivanušecu, a on asistira Kulenoviću koji rutinski zabija.

🇭🇷🇸🇲

▶️ Kick-off in Zagreb! #Croatia U-21s seek a victory to stay in contention for a #U21EURO berth.

🔥 Starting lineup: Kotarski, Čolina, Gvardiol, Erlić, Šverko, Bistrović, Nejašmić, Majer, Ivanušec, Špikić, Kulenović.#BeProud

