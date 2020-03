UŽIVO, MLADI DINAMOVCI PROTIV BAYERNA ZA ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA: ‘Idemo bez kompleksa i hrabro!’

Mlada momčad Dinama od 14 sati igra utakmicu protiv njemačkog Bayerna u Ligi prvaka

UŽIVO

Liga prvaka, osmina finala

Bayern – Dinamo 0:0

Protiv Bayerna su se sučelili lani u finalu u Engleskoj, a sad ih Bavarci čekaju u osmini finala u – Njemačkoj. Mladi Dinamovi nogometaši svake sezone paralelno „plešu“ u dva prestižna europska natjecanja i u oba ih je, eto, u nepunu godinu dana razmaka, dočekao slavni Bayern. Lani su ih Bavarci svladali u Premier League International Cupu u Londonu s 2:0 u ogledu u kojem je momčad trenera Igora Jovićevića odigrala vrlo dobro i čak bila bliža vodećem pogotku… Ove ih srijede u 14 sati čeka novi okršaj, ovaj put u osmini finala UEFA Youth League, Uefine Lige prvaka madih. Na rasporedu je samo jedna utakmica, bez uzvrata, a ždrijeb je, eto, htio da domaćini budu Bavarci, objavio je Dinamo na svojoj stranici.

VELIKI DERBI NA POLJUDU I TEŽAK ISPIT MLADIH DINAMOVACA U LIGI PRVAKA: Evo gdje gledati nogometne spektakle

“Spremni smo, ovo je fenomenalna nagrada za našu momčad. Kad se osvrnemo, moramo vidjeti što smo sve napravili, moramo biti svjesni svoje kvalitete. Prošli smo velika iskušenja u grupnoj fazi. Evo, u Bergamu je bilo odlično iskustvo za nas iako smo tu utakmicu protiv odlične Atalante ipak izgubili. Ali, takve utakmice, kao protiv Manchester Cityja, gdje smo „patili i trpili“, pogotovo u prvih pola sata, pokazuju koliko si čvrst i jak. Kad prođe malo vremena, kad staneš na loptu, onda kažeš „u redu, mi smo dobri, mi smo konkurentni, u svakom trenutku imamo mogućnost za pobjedu“. To je ono što tražim od svojih igrača. Bayern je favorit, igra na svom terenu, mi ga poštujemo, ali ništa više od toga. Svjesni smo svoje kvalitete i moramo se držati svoje ideja”, istaknuo je trener mlade momčadi Dinama Igor Jovićević.

‘ Ako ih pustiš igrati, nagrabusio si, i to dobro’

Bayern igra nadahnuto i uvjerljivo, ali to ne znači da je već upisao prolaz.

“Odlični su u izgradnji napada sa svojim automatizmima. Protutnjali su grupom, analizirai smo sve te njihove utakmice… Ako ih pustiš igrati, nagrabusio si, i to dobro. U svim su tim utakmicama ukmupno dobili samo četiri žuta kartona što može značiti samo dvoje: ili su toliko vrhunski igrali da suparnik ne može doći do njih ili, pak, suparnik nije bio dovoljno agresivan pa im je davao puno vremena. Jedna je od naših karakteristika upravo to da smo „ratnički raspoloženi“, to smo u u svakoj utakmici i pokazali.

Nagrada za sav trud

Dinamova mlada momčad, dakle, i ove sezone nastavlja kontinuitet sjajnih izvedbi na europskoj sceni.

“To je dokaz da klub, akademija i Uprava rade vrhunski, da postoji strategija. Sve se to potvrđuje iz godine u godinu. Pogledajte s kim se „tučemo“ u ne baš ravnopravnim uvjetima. To je ili plod naše situacijske inteligencije ili, jednostavno, talenta. Dakako, sve to uz sustavni rad. Ideja je da od treninga i svake vježbe stvaraš pravi karakter. Idemo u München uživati u borbi jer to je nagrada za sav naš trud. Idemo po četvrtfinale, svojim planom, bez kompleksa i hrabro”, zaključio je trener Jovićević.