UŽIVO, MILAN I JUVENTUS U VELIKOM TALIJANSKOM DERBIJU: Rebić igra od 1. minute; Ibrahimoviću poništen gol, počelo je drugo poluvrijeme

Juventus je prvoplasirana momčad Serie A, dok se Milan nalazi na sedmom mjestu ljestvice

UŽIVO

Serie A, 31. kolo

7. srpnja 2020., 21:45

Milan Juventus 0:0

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Paqueta, Rebić, Ibrahimović

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Higuain, Bernardeschi, Ronaldo

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

Goalless at the interval, let's go lads! We can do it 💪

Primo tempo equilibrato, ancora nessun gol. Forza ragazzi! 👏#MilanJuve #SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/VODbUL0Ppj — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

45′ + 3′ Gotovo je prvo poluvrijeme.

45′ + 2′ Ibrahimović je sada uspio postići gol, ali neće vrijediti jer je bio u zaleđu.

40′ Pjanić ubacuje pred gol Milana, a Kjaer ponovno čisti.

37′ Još jedan pokušaj Juventusa, pokušao je Danilo, ali Kjaer čisti.

35′ Higuain je sada pucao, ali to ide visoko iznad gola.

31′ Sudac je prekinuo utakmicu i poslao momčadi na pauzu za hlađenje.

24′ Ibrahimović opasno puca nakon ubačaja Hernandeza, ali golman gostiju brani.

⏱ 16'

An eager Rebić pressing even Szczęsny, trying to force a mistake. #MilanJuve 0-0 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

15′ Rebić visoko pritišće braniče Juventusa i golmana Szczesnyja, no ne uspijeva osvojiti loptu.

14′ Prva prilika za Juve, Bernardeschi je ubacio, a Bonucci nije uspio glavom dobro zahvatiti loptu.

⏱ 7'

Juve pressing high up the field to try to limit out passing lanes. #MilanJuve 0-0 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

8′ Milan je prvi zaprijetio, Saelemaekers puca iz daljine, a golman gostiju to zaustavlja.

5′ Početak je prošao bez uzbuđenja. Tek su domaćini imali jedan korner, ali Szczesny je uhvatio loptu bez problema.

1′ Počela je utakmica.

21.40 Glavni sudac utakmice je Marco Guida.

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫ Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

21.30 Hrvatski reprezentativac počet će utakmicu za Milan od prve minute. On je i najbolji strijelac Rossonera ove sezone, a ovaj susret trebao bi igrati na poziciji lijevog krila, dok će u vrhu biti Zlatan Ibrahimović koji se vratio nakon dužeg izbivanja zbog ozljede.

Milan i Juventus u utorak od 21.45 na San Siru igraju derbi 31. kola talijanskog prvenstva.

Nogometaši Stare dame u ovu utakmicu ulaze kao prvoplasirana momčad Serije A sa 75 bodova i na najboljem su putu da osvoje novi naslov prvaka. Drugi Lazio ima 68 bodova, a trećeplasirani Inter 64 pa bi se Juve novom pobjedom i s tri osvojena boda dodatno približio tituli.

MILAN U OČAJU ZBOG REBIĆA: Vatreni je u životnoj formi i najbolji je igrač kluba, a je li moguće da ga neće otkupiti?

S druge strane, Milan se nalazi na sedmom jestu Serie A s 46 bodova i šestoplasirani Napoli, koji zauzima poziciju koja vodi u kvalifikacije za Europsku ligu, mu “bježi” samo dva boda.