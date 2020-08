UŽIVO, MESSI ODLUČIO OTIĆI IZ BARCELONE: U klubu padaju ostavke, on više ne želi dolaziti na treninge

Messi je najbolji strijelac Barcelone u povijesti i njen simbol

Kapetan Barcelona Argentinac Lionel Messi je čelne ljude kluba obavijestio da želi otići što prije, javljaju u utorak argentinska mreža Tyc Sports i španjolska “Marca”.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je Argentinac zatražio odlazak

Prema izvješću Tyca, Messi, koji je cijelu svoju karijeru proveo u Barci, obavijestio je klub o svojoj želji da ga napusti burofaxom, uslugom sličnom faksom koja jamči sigurnu komunukaciju i koristi se u Španjolskoj. Ta je vijest iznenadila cijeli svijet jer je Messi već jako dugo simbol Barcelone i najbolji strijelac tog kluba u povijesti.

20.05 Navijači Barcelone ispred stadiona skandiraju Messiju i mole ga da ostane u klubu.

¡Le piden que se quede 🥺🔵🔴! Fanáticos del Barcelona se reúnen a los alrededores del Camp Nou 🏟️ y le cantan a Lionel Messi: "Nosotros te queremos, Messi quédate" 🎶🎶#FutbolRPC 📹 @SC_ESPN pic.twitter.com/QaDplF5qqu — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 25, 2020

22.00 Španjolska Cadena Ser javlja da je Barca odgovorila Messiju i da mu je rekla da mu neče dopustiti da bez odštete napusti klub te je čak i zaprijetila tužbom.

Video: Fans outside Barça offices chanting for Bartomeu to resign. https://t.co/ndubrBonfr — barcacentre (@barcacentre) August 25, 2020

21.55 Navijači Barcelone su pred stadionom i traže da predsjenik kluba Josep Bartomeu podnese ostavku.

Messi will not attend the PCR testing and then training. His decision is final. [@Alfremartinezz] — barcacentre (@barcacentre) August 25, 2020

21.45 Sastanak u Barceloni zbog Messija je završen. Neki direktori su na njemu navodno podnijeli ostavke.

The urgent meeting of the board of directors is over. Some directors have already resigned, while others have proposed a motion of no confidence against Bartomeu. [@GerGarciaGrova] — barcacentre (@barcacentre) August 25, 2020

21.45 Messi je navodno klubu rekao da više neće ni dolaziti na treninge.

This is actually happening… Lionel Messi is leaving Barcelona 😳😬 pic.twitter.com/diNqAdaAIb — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 25, 2020

21.15 Messiju se obrtatio i predsjednik Katalonije Quim Torra i Pla koji mu je poručio da će ta španjolska pokrajina zauvijek biti njegov dom i zahvalio mu na svemu što je napravio za Barcu.

https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/12983271094593781

20.40 Legendarni kapetan Barcelone Carles Puyol nakon što se pojavila ta vijest na Twitteru je napisao: “Respekt i divljenje, Leo. Prijatelju, imaš svu moju podršku.”

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Na tu poruku je reagirao sadašnji napadač Barce Luis Suarez koji je emotikonima zapljeskao na Puyolovu poruku.

20.35 Legendarni engleski nogometaš Gary Linker je na Twitteru o toj situaciji napisao sljedeće: “Ako će Messi otići, nadam se da će mu klub pomoći. Bio im je jako odan i najveći igrač kluba ikada, bilo bi jako tužno da se sve završi svađom između Messija i kluba.”

If Messi is to leave @FCBarcelona by activating a release clause, then I hope the club try to help, not hinder him. He’s been fiercely loyal and their greatest ever player. It would be terribly sad if it finished with a fight between the player and the club. — Gary Lineker (@GaryLineker) August 25, 2020

20.30 Razočarani navijači su se počeli okupljati pred stadionom Barcelone s porukama kojima istično svoje nezadovoljstvo klubom zbog ove messijeve odluke.

🎥 More and more fans have gathered around the Barça offices. The club hasn’t confirmed that there is the board inside, but there are several vehicles parked at the gate. @victor_nahe #FCB 🇦🇷⏳ pic.twitter.com/vdqxvxQKhI — Hagrid ✆ (@HagridFCB) August 25, 2020