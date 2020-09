MESSI KONAČNO PREKINUO ŠUTNJU: Argentinac odgovorio na tvrdnje La Lige i rekao što misli o spornoj klauzuli

Oglasio se nakon što je La Liga objavila da je pod ugovorom s Barcelonom do ljeta 2021. godine i da može napustiti klub samo u slučaju uplate odštete u visini od 700 milijuna eura

Najbolji igrač na svijetu Lionel Messi konačno je prekinuo šutnju. Međutim nije još javno rekao odlazi li iz Barcelone ili ostaje, nego se putem priopćenje koje je potpisao njegov otac obračunao s vodstvom La Lige.

“Ne znamo koji su ugovor oni analizirali i na temelju kojeg zaključuju da bi odštetna klauzula bila primjenjiva u slučaju da igrač zatraži raskid ugovora nakon sezone 2019/20”, stoji u priopćenju koje je potpisao Jorge Messi.

“To je očita pogreška s njihove strane. Jasno je kako odšteta u visini od 700 milijuna eura koja je ranije vrijedila, sada nije na snazi”, poručuje se u priopćenju.

UŽIVO

14:44 – Prema svemu sedući rat dviju strana se nastavlja jer Messi još ništa nije rekao oko svoje budućnosti.

Messi statement. 🚨

“This one about the €700m release clause must be an error on La Liga part”. Jorge and Leo Messi are denying the existence of a €700m release clause. Messi wants to leave for FREE. Barça won’t accept this position. Man City are still waiting. 🔴 #FCB #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020

Messi wants to leave for free. Man City are waiting because they can’t afford the €700m clause – just negotiation involving players or signing Leo for free as he’s convinced to win the legal battle against Barcelona.

Still same position by Barça: “The €700m clause is valid”. 🔴 pic.twitter.com/GdY17vjxuV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020

14:31 – Messijev otac odbacio je u odgovoru La Ligi njihove tvrdnje oko otkupne klauzule od 700 milijuna eura te tvrdi da ona ne vrijedi. Točnije negira postojanje sporne kaluzule.

Jorge Messi replies to La Liga saying he has no idea what contract they have analysed and that the €700m release clause is no longer active if contract unilaterally ended after 19-20 season, via @RodrigoFaez pic.twitter.com/6v3Ci24RNW — Samuel Marsden (@samuelmarsden) September 4, 2020

Jorge Messi says 700m release clause doesn't apply if Messi activates his option to leave for free. Notably says that option is for "the end of the 2019-20 season". No date mentioned. — Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) September 4, 2020

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB. That's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020

14:30 – La Liga je prije nekoliko dana prokomentirala Messijev ugovor s Barcelonom.

“Zbog različitih interpretacija detalja ugovora između igrača Lionela Messija i Barcelone, La Liga misli da je potrebno razjasniti stavke u njemu. Ugovor je valjan i u njemu je odštetna klauzula u slučaju da Messi odluči jednostrano raskinuti ugovor s FC Barcelonom prije njegovog završetka. U skladu s aktualnim zakonima u Španjolskoj i procedurom u ovakvim slučajevima, La Liga neće Lionelu Messiju izdati ispisnicu osim ako klub koji ga namjerava kupiti Barcelonui ne isplati odštetnu klauzulu u ugovoru”, stoji u priopćenju La Lige i dodaje se:

“Ako Messi i Barcelona dogovore sporazumni raskid ugovora klauzula ne bi važila”.

To znači da Messi može napustiti Barcu samo ako neki klub za njega plati 700 milijuna eura, no i to nije definitivno jer je španjolska Cadena SER objavila kako je ta klauzula istekla prošlog ljeta.

14:19 – Messi je u petak bio na sastanku s odvjetnicima nakon čega je stiglo priopćenje u kojem je njegov otac odgovorio La Ligi.

Comunicado de Jorge Messi pic.twitter.com/AIMt0YhMiM — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 4, 2020

💣 Messi, a punto de confirmar su futuro 🤝 La familia Messi está reunida con sus abogados #⃣ #Golazo pic.twitter.com/4KaytrJao8 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 4, 2020

14:13 – Marca javlja da bi izjava trebala biti objavljena svakog trena.

13:52 – As javlja da će odgovoriti La Ligi na njihovu odluku.

13:42 – Najbolji strijelac Barcelone svih vremena 33-godišnji argentinski reprezentativac koji je u Barcu došao 2000. kao mladi igrač ima ugovor s katalonskim klubom koji ističe 2021.