PSG SE PROVUKAO PROTIV LEIPZIGA: Francuzi slavili u derbiju večeri i ostali u igri za drugi krug, Neymar rastužio Olma i društvo

Uoči ove utakmice francuski PSG je bio u jako teškoj situaciji u skupini H

U derbiju večeri PSG je susretu H skupine pobijedio RB Leipzig sa 1-0 i ostao u igri za prolaz.

CHELSEA I SEVILLA U LUDIM ZAVRŠNICAMA OSIGURALI DRUGI KRUG: Rakitić zabio, Kovačić dirigirao veznim redom Bluesa

Europski doprvak je u prva tri kola osvojio samo tri boda i novi kiks značio bi možda i zbogom pariškom sastavu. Pitanje pobjednika razriješio je Neymar pogotkom iz kaznenog udarca u 11. minuti. Sabitzer je napravio nepotreban prekršaj u samom kutu kaznenog prostora nad Di Marijom, a Brazilac je bio siguran.

Crveni vragovi sigurni

Manchester United nije imao problema s Istanbul Basaksehirom pobijedivši sa 4-1 čime se odvojio na vrhu.

“Crveni vragovi” su već nakon 35 minuta vodili sa 3-0 golovima Brune Fernandesa (7, 19) i Rashforda (35-11m). U nastavku je smanjio Deniz Turuc (75), a konačnih 4-1 postavio je James u drugoj minuti sudačke nadoknade.

ManU vodi na ljestvici s devet bodova, RB Leipzig i PSG imaju po šest bodova, a Istanbul je posljednji s tri boda.

PSG – RB Leipzig 1:0

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Danilo, Herrera, Paredes; Di María, Neymar, Mbappé.

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konaté, Upamecano, Angeliño; Sabitzer, Haidara; Nkunku, Olmo, Forsberg; Poulsen.

Ostale utakmice

Bor. Dortmund – Club Brugge 3:0

Dyn. Kiev – Barcelona 0:4

Juventus – Ferencvaros 2:1

Lazio – Zenit 3:1

Manchester Utd – Basaksehir 4:1

90′ + 6‘ Gotova je utakmica u Parizu, PSG je slavio 1:0 i ostao u igri za drugi krug Lige prvaka.

90′ + 3′ Manchester United je zabio četvrti gol, James je zabio za 4:1.

90′ + 2′ Juventus je preokrenuo protiv Ferencvaroša, Morata zabija za 2:1. Gol pogledajte OVDJE.

90′ + 2′ Barcelona vodi 4:0 u Kijevu, Griezmann je postigao četvrti gol.

86′ Smirila se igra na Parku prinčeva, čini se da Leipzig nema više toliko puno snage.

81′ Grozan prekršaj PSG-ovog Herrere koji je ružno startao na gležanj Poulsena, ali sudac mu je umjesto crvenog, koji bi vjerojatno bio zaslužen, odlučio dati samo žuti karton.

79′ Novi pokušaj Leipziga, pucao je Poulsen glavom nakon kornera, ali to ide visoko iznad gola.

75′ Bašakšehir je smanjio na 3:1 protiv Manchester Uniteda, Turuc je bio strijelac.

72′ Igra u Parizu se potpuno prebacila pred gol PSG-a.

70′ Barca vodi 3:0 u Kijevu, svoj drugi gol je zabio Braithwaite kojem će ova utakmica zasigurno ostati u lijepom sjećanju.

66′ Leipzig je olja momčad u nastavku, sada je Forsberg opasno pucao, ali Navas brani.

64′ U utakmici u Parizu, Leipzigov trener odlučio je zamijeniti bivšeg dinamovca Danija Olma, koji nije odigrao pretjerano dobro, i umjesto njega uvesti Kluiverta.

60′ Borussia je stigla do trećeg gola, ponovno je zabio Haaland, mladi Norvežanin je stvarno nezaustavljiv. Gol možete vidjeti OVDJE.

58′ Barcelona vodi 2:0 u Kijevu, zabio je Braithwaite. Gol pogledajte OVDJE.

54′ Lazio je povećao vodstvo protiv Zenita,svoj drugi gol postigao je Immobile koji je bio precizan s bijele toćke.

53′ Leipzig je odmah krenuo po izjednačenje protiv PSG-a u drugom poluvremenu. Pucali su Forsberg i Saitzberg, ali ne pogađaju okvir gola.

52′ Barcelona je konačno uspjela probiti kijevski Dynamo. Zabio je igrač koji je ljetos stigao na Camp Nou, Sergiño Dest.

49′ Najbolja prilika do sada za Leipzig. Forsberg je pucao sa šest metara, ali ne pogađa okvir gola.

46′ Počelo je drugopoluvrijeme.

⏰ HALF-TIME ⏰ 😎 Goals, goals & more goals! ⚽️ Best strike so far?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

45′ + 2′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Parizu, PSG vodi 1:0 protiv RB Leipziga.

45’+1′ Pokušava Leipzig izjednačiti u samoj završnici prvog dijela, Olmo je ubacio, a Forsberg pucao iz voleja, ali nije precizan.

45’+1′ Borussija vodi 2:0 protiv Club Bruggea, Sancho je lijepo zabio iz slobodnog udarca. Njegov gol pogledajte OVDJE.

42' @neymarjr and Leo Paredes both pick up a booking.#PSGRBL — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 24, 2020

38′ Novi pokušaj Leipziga, pucao je Haidara, ali Navas to zaustavlja.

37′ Jedna od prvih opasnijih akcija nogometaša Leipziga u Parizu, Poulsen se izborio za udarac u šesnaestercu PSG-a, ali puca visoko iznad gola.

36′ Man. United razbija Bakšašehir, za 3:0 zabio je Rashford iz penala.

35′ Juventus je izjednačio protiv Ferencvaroša, zabio je Cristiano Ronaldo.

30′ PSG se probudio, pokušavali su sada Di Maria i Neymar, ali nije to bilo opasno.

27′ U Parizu PSG i dalje vodi 1:0, ali Leipzig je zagospodario terenom i izgleda kao puno opasnija momčad.

25′ Zenit je smanjio protiv Lazija, Dzyuba je postigao gol za 2:1.

23′ Lazio je udvostručio vodstvo protiv Zenita, zabio je Parrolo.

🇵🇹 Bruno Fernandes has been directly involved in 34 goals in 35 appearances for Manchester United (21 goals, 13 assists) 🤯#UCL pic.twitter.com/QA9wbEB4VO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

21′ Gol u Manchesteru, United vodi 2:0 protiv Turaka. Zabio je ponovno Fernandes.

📸 Familiar celebration in Turin…

⚽️ Myrto Uzuni on target

😮 Ferencváros lead against Juventus!#UCL pic.twitter.com/8HEFrC649l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

19′ Iznenađenje u Torinu, Ferencvaroš je poveo protiv Juventusa golom bivšeg igrača zagrebačke Lokomotive Uzunija koji je svoj pogodak proslavio u stilu Ronalda. Sumnjamo da se to Cristianu svidjelo.

Ferencvaros’ Myrto Uzuni hits the Ronaldo celebration after scoring on CR7’s home turf 💀 pic.twitter.com/fKRJLf4WcA — B/R Football (@brfootball) November 24, 2020

18′ Borussia je povela protiv Club Bruggea golom norveškog wunderkinda Haalanda koji je postao igrač koji je najbrže postigao 15 golova u Ligi prvaka. Za to mu je bilo potrebno samo 12 utakmica.

15′ Ovaj Neymarov gol je bio prvi ikada koji je PSG postigao protiv Leipziga, ali Nijemci sada izgledaju sve opasnije i pitanje je hoće li Parižani uspjeti sačuvati vodstvo.

11′ GOL, PSG vodi, strijelac je bio Neymar koji je bio precizan s bijele točke. Gol možete vidjeti OVDJE. Parižani su dobili penal nakon što je Sabitzer srušio Di Mariju u vlastitom kaznenom prostoru.

8′ U drugoj utakmici skupine H, Manchester United je poveo protiv Bakšašehira, gol je postigao Bruno Fernandes. Njegovu “golčinu pogledajteOVDJE.

6′ Miran početak utakmice u RB Leipziga i PSG-a, niti jedna momčad još nije uspjela stvoriti ozbiljniju šansu.

5′ Pao je gol u Rimu, gdje je Lazio poveo protiv ruskog Zenita. Strijelac je bio Immobile, a njegov gol pogledajte OVDJE.

1′ U urakmicama koje su odigrane u ranijem terminu, nogometaši Seville i Chelsea identičnim (2-1) gostujućim pobjedama u Krasnodaru i Rennesu u dvobojima 4. kola skupine E Lige prvaka osigurali su plasman u osminu finala.

1′ Počela je utakmice između PSG-a i RB Leipziga.