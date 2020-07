UŽIVO, DRAMA U KRANJČEVIĆEVOJ: Mudrinski zabio golčinu Lokomotivi, pogledajte kako izgleda poredak u borbi za drugo mjesto

U nedjelju s početkom u 18:55 sati Lokomotiva igra zadnju domaću utakmicu sezone protiv Gorice. Ove sezone u međusobnim omjerima imaju jedan remi bez pogodaka te dvije pobjede od 4:0 u Kranjčevićevj i 1:3 u Gorici. Lokomotiva ima priliku pobjedom preskočiti Osijek na drugom mjestu. Te dvije momčadi će, inače, u zadnjem kolu odmjeriti snage. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

UŽIVO

Lokomotiva – Gorica 1:1

Lokomotiva: Grbić, Marković, Kolinger, Mersinaj, Karačić, Cokaj, Jakić, Majić, Uzuni, Budimir, Kastrati

Gorica: Kahlina – Muhammed, Gadže, Krizmanić, Čabraja – Babec, Moro – Suk, Hamad, Lovrić – Mudrinski

88′ Mudrinskom je poništen gol zbog zaleđa.

77′ Lovrić je opet zaprijetio, ali je ovaj put tukao ravno u Grbića.

75′ Odlično je potegnuo Lovrić sa 17 metara i pogodio gredu. Lokosi su imali dosta sreće.

71′ Došlo je do gužve u petercu, no uspjeli su to Goričani nekako odbiti.

64′ Čokaj je tukao, dobra je to bila prilika, ali je lopta otišla iznad gola.

61′ GOOL Čabraja je došao do lopte na lijevoj strani, pronašao Ognjena Mudrinskog u sredini, a on se loptu primio pa iz okreta snažno poslao u mrežu Lokomotive za 1-1.

’58 U naletu je bio Uzuni, no Kahlina je na vrijeme izašao sa svoga gola i ugrabio loptu.

’54 Veliku priliku sad je propustio Budimir, s tri metra nije uspio pogoditi okvir Kahlinina gola.

46′ Utakmica se nastavila.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

44′ Prilika za Goricu! Čabraja je prošao po lijevoj strani, pronašao Joeya Suka u sredini, a njegov udarac Kolinger je izbio u korner.

41′ Moro je povukao Budimira u kaznenom prostoru. Sudac je konzultirao VAR sobu i odlučio da ništa nije bilo sporno.

30′ VAR poništio gol Lokomotive! Strijelac je ponovno bio Budimir, gol je sudac Zebec prvo priznao, no onda išao provjeriti na snimci. I presudio – nema gola. Bila je to lijepa akcija domaćina, nakon dugog razdoblja bez većih uzbuđenja, jedna lopta s lijeve strane doletjela je u gorički šesnaesterac, glavom je do nje došao Jakić i spustio Budimiru na vrhu kaznenog prostora. Napadač Lokomotive pucao je iz prve, nezaustavljivo za Kahlinu.

27′ Nema prigoda u ovom dijelu utakmice.

14′ Novi pokušaj Lovrića, tukao je ljevicom s ruba šesnaesterca, ali nedovoljno precizno.

11′ GOOL Budimir je glavom poslao loptu u mrežu nakon nabacivanje s desnog boka.

10′ Lovrić je pokupio odbijanac, tukao je lijevom nogom pored gola.

4′ Kahlina je obranio dobar pokušaj Jakića s ruba kaznenog prostora.

1′ Počela je utakmica.

17:42 – Kolinger se oporavio od ozljede te je u početnom sastavu Lokomotive.

17.35 – Stigli su sastavi.